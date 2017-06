LeBron James saldrá con todo esta noche

09/06/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Cleveland, Ohio, EE.UU. Mucho se ha dicho acerca del aparente cansancio que afecta a LeBron James. Steve Kerr habló de eso y hasta el propio Draymond Green también. Pero James dijo que el tercer partido de las finales de la NBA es historia y que ahora todo es cuestión del cuarto juego, en el que los Cavaliers de Cleveland tratarán de evitar la barrida.



“Estoy poniendo mi cuerpo en forma para mañana, poniendo mi mente en eso otra vez”, apuntó James ayer en conferencia de prensa. “No sé si jugar tan pronto es una ventaja después de jugar una temporada, postemporada y esta serie. Pero sé que estaré listo para mañana”, añadió el estelar de los Cavaliers.



Tanto el dirigente de Golden State, Steve Kerr, como su estelar, Draymond Green, hicieron énfasis en que su estrategia ha sido desgastar a LeBron, quien ha lucido agotado al final de los encuentros por el gran esfuerzo que ha realizado en los tres choques realizados.



La final descansó ayer y se reanuda esta noche a las 9:00 con el cuarto juego en el Quickens Loans Arena de esta ciudad.



Baja al final de los partidos



LeBron no estuvo en las prácticas de tiros de su equipo ayer en la mañana.



James ha bajado su nivel en cada uno de los tres cuartos parciales. Solo ha anotado 11 puntos y ha lanzado para un 36% en el cuarto período en esta serie.



En el tercer partido, realizado el pasado miércoles, Cleveland ganaba por seis con tres minutos de acción, pero después de ahí no anotaron un canasto más, lo que posibilitó la victoria de Golden State, que marcha perfecto en esta postemporada con foja de 15-0.



LeBron mostró respeto para los Warriors, que tienen la serie 3-0 a su favor. “Cuando tú puedes combinar talento sin egoísmo con tipos que juegan duro van a resultar grandes cosas”, apuntó. “Ellos son un grupo hambriento”, añadió el número 23.

No culpa a Durant por irse a Golden State

LeBron no culpa a los Warriors por incorporar a Kevin Durant a un plantel que había fijado un récord la temporada anterior con 73 victorias en la temporada regular. “Esas son las reglas”, dijo James ayer. “¿Es justo? No me importa. Es fabuloso para nuestra liga. Ahora mismo, miren los niveles de audiencia de televisión, miren el dinero que ingresa a la liga”.