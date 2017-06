Prince Royce también se coloca en la onda del trap

El bachatero dominicano Prince Royce se acaba de unir a los cantantes urbanos Bad Bunny y J Balvin para crear un nuevo tema. Es por eso que aprovechó su visita a la República Dominicana, no solo para participar en la tercera entrega de los Premios Heat de Musica Latina, sino también para rodar, junto a Balvin y Bunny, el videoclip de la canción, a bordo de un yate en Punta Cana.“Creo que ese nuevo movimiento del trap es interesante (…) a pesar de lo controversial que es el género. Es interesante lo que está pasando con esta música, porque creo que hay un mercado”, manifestó el artista en un encuentro con la prensa previo a la ceremonia de anoche en Cap Cana. El intérprete de “Darte un beso” desmintió que entre sus colaboraciones recientes, donde destaca una con Shakira, se esté realizando alguna con el astro de la bachata Romeo Santos, aunque no descarta la posibilidad. “Me encantaría trabajar con él”, agregó.



En ese mismo tenor, consideró que la bachata está “muy bien a nivel mundial” y que, pese a que el movimiento urbano está teniendo mayor notoriedad sobre otros género, el ritmo dominicano ha tenido un buen momento en los últimos años.“Entiendo que ahora estamos viviendo un momento donde lo urbano está muy pegado, pero creo que hay espacio para todos y creo que a la bachata le ha ido increíble en los últimos años. Yo diría que estamos aquí para quedarnos; estoy aquí para representar mi género y la música latina”, agregó en su primera participación a los Premios Heat de HTV.



Estaba listo para el Soberano 2017



Prince Royce se mostró muy abierto con la prensa dominicana, tanto así que cuando se le preguntó sobre su ausencia en la pasada gala de los Premios Soberano, luego que elCaribe revelara su participación en la ceremonia, desobedeció a sus manejadores para dar la respuesta, que al parecer no querían que se refiriera a ese tema. Sin rodeo, desmintió que se negara a participar, y dijo que él siempre estuvo listo para asistir. “Yo estaba confirmado para los premios, el vuelo estaba ready, la presentación, el repertorio, todo estaba preparado y Edilenia desapareció... cancelaron sin explicación, yo estaba listo y dispuesto. Me iban a dar un premio y de repente, de la noche a la mañana, desaparecieron”, explicó el artista. Hizo especial énfasis en que respeta y admira la premiación dominicana, y que estaría dispuesto a participar en un futuro, aunque tomando sus precauciones.

Conferencias de los premios heat

Viene con salsa romántica y urbana

Víctor Manuelle está decidido a recuperar su lugar entre los salseros. Luego de regresar con fuerza con “Yo no quería engañarte”, presentó en estos días el tema “Hasta que me dé la gana”, del mismo compositor, Wilfran Castillo, y ahora reveló que grabó con Juan Luis Guerra y con Bad Bunny.



El intérprete de “Si tú me besas” destacó que está recuperando su línea romántica y de despecho que le ha caracterizado durante sus 23 años de trayectoria. El salsero boricua, quien adelantó que en agosto ofrecerá dos presentaciones en República Dominicana, afirma que mantener la vigencia es una de sus responsabilidades para que la salsa pase de generación en generación. “Mi primera colaboración urbana fue en el año 2001 con Héctor y Tito (“Ay amor”); hubo críticas y la idea no fue muy aceptada, pero nos estamos dando cuenta que hay una nueva generación desarrollándose con otros sonidos. Tenemos que estar al tanto de que tenemos una juventud que queremos complacer y esa es la manera”, agregó el “Sonero de la Juventud”, como se le conoce en la industria musical. Víctor Manuelle recordó que ha puesto a cantar salsa a artistas del genero urbano como Yandel, Don Omar, Julio Voltio, Wisin, Tego Calderón y ahora a Bad Bunny, entre otros.

“Vives” es el título de su nuevo disco

El cantante colombiano Carlos Vives aprovechó el escenario de los Premios Heat de Music Latina para anunciar el lanzamiento de su próximo disco, Vives, en el cual incluyó una diversidad de los ritmos de su tierra, mensajes y emociones.



El álbum estará compuesto por 18 temas, aunque inicialmente serían 12. El también compositor reconoció que la producción tiene un retraso de varios meses, ya que estaba pautada para salir a principios de este año, pero el éxito que logró junto a Shakira con “La bicicleta” lo llevó a postergarlo hasta el próximo 20 de octubre. “Tenemos muchos sonidos en los que trabajamos y nos deleitamos; es quizás uno de los discos más grandes, originales, que hemos tenido. Tiene toda la diversidad del país, mensajes urgentes de cosas muy positivas y otras que ya no nos gustan y queremos cambiar; cortes y conexiones con lo urbano, entre otras cosas, porque nuestro país siempre nos muestra muchas vertientes de dónde hacer canciones”, dijo con relación a l disco, cuyo tercer sencillo “Robar besos” sale la próxima semana. El intérprete de “Fruta fresca” explicó que se han confundido los términos en cuanto al tipo de música que trabaja, la cual ha sido catalogada incluso como folclórica.

En escena

Prince Royce se presentó anoche en la tercera entrega de los Premios Heat junto a Farruko con el tema “Ganas locas”.

Revelaciones

El bachatero cuestionó a la productora de Premios Soberano, Edilenia Tactuk. “No fue profesional lo que hicieron conmigo”.