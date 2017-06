Sergio Vargas: “Hay que limpiar la casa”

New York. El merenguero y ex diputado Sergio Vargas arremetió contra los “malhechores” que han corrompido el Partido de la Liberación Dominicana e incitó a que se debe salvar la institucionalidad. “Hay que limpiar la casa. El PLD tiene que reinventarse y ver la lista de los ladrones y los que han dañado la esencia del partido, y entre todos crear un paquete y entregárselos a la justicia. Salvar la institucionalidad por encima de todo, porque el partido hay que salvarlo”, expresó Vargas a elCaribe.



Estas declaraciones fueron emitidas durante su presentación en el United Palace, en la ciudad de New York, el pasado domingo, con respecto al gran escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht que ha salpicado a la República Dominicana y ha causado revuelo en la sociedad dominicana.



“Tanto da el martillo en la piedra hasta que la rompe. Los nuevos ricos se han hecho de billetes, y van delante de nosotros, privando hasta en ‘chancleticas’, bañados en papeletas, y ahora le toca su enfrentamiento con la justicia”, manifestó el connotado artista, previo a las medidas de coerción que llevó a la cárcel de Najayo y La Victoria a varios exfuncionarios y empresarios en el marco de la investigación por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.



Sergio, quien fue diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, representando su pueblo de Villa Altagracia en el periodo 2006-2010, afirmó que la nación dominicana debe restaurarse como lo hicieron los pueblos de Colombia y Guatemala, y que , a su vez, se debe cuestionar la adquisición de riquezas.



“El problema es la sociedad, que permite y aplaude a todo el que pase por delante haciendo regalitos”, resaltó Vargas, quien a pesar de cualquier circunstancia, dijo, se mantendrá en el PLD, en donde se formó desde joven.

“Cuando dicen peledeítas ladrones, a mí no me pica”

Con más de 30 años de trayectoria musical ininterrumpida, el “Negrito de Villa” resaltó que lo más difícil a través de su carrera ha sido mantener su credibilidad; y que, por lo tanto, duda que aparezca de nuevo en una boleta. “Quizás jamás aparezca en una boleta, porque no me gustó la experiencia que viví como diputado, pero saqué un beneficio: todo lo que aprendí. En este momento, yo, que soy peledeísta,cuando dicen: ´los peledeístas ladrones´, a mí no me pica, porque yo no he robado”, agregó.