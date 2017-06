Ambiente en calma en cárcel Najayo, donde trasladarán acusados en caso Odebrecht

San Cristóbal RD.- Desde tempranas horas de la mañana de este sábado, el Centro Penitenciario del Nuevo Modelo Najayo- Hombres, donde será trasladado el resto de los imputados en el caso Odebrecht, permanece en un ambiente tranquilo.

Se recuerda que el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, dispuso prisión preventiva para algunos de los imputados por presunta vinculación en el caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht.

De los que le dictaron medidas de coerción, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez fueron trasladados desde la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, hacia sus viviendas, a cumplir la prisión domiciliaria.

A Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Rodríguez, exdirector del instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega dictó el pasado miércoles nueve meses de prisión domiciliaria.

A Najayo, serán llevados por nueve meses Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pittaluga mientras que por seis meses en la misma prisión el ex ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado, y el ex diputado Ruddy González.

Igualmente, cumplirán tres meses en Najayo César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Máximo De Óleo.

En tanto, ee espera todavía el traslado del empresario Ángel Rondón hacia la cárcel La Victoria, para cumplir la medida de coerción consistente en un año de prisión.