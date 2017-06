Correo de los lectores

El argumento del PRM



Señor director: A propósito de las declaraciones del PRM por los arrestos del caso Odebrecht, creo que en un estado de derecho como el que se vive en República Dominicana, no es posible hablar de presos políticos cuando lo que está planteado es casos penales. Llaman la atención las acusaciones de la dirigencia del PRM de que los arrestados por el caso son presos políticos y más aún, del presidente Danilo Medina.

Suponiendo que sus acusaciones fueran reales, qué dirán los dirigentes del PRD y PLD en cuanto a sus dirigentes también involucrados en el mismo caso, ¿será que están volviéndose locos y al no tener los argumentos de lugar para defender los perremeístas ahora vienen con esa historia que nadie en su sano juicio va a creer? Es justo que defiendan a sus compañeros de partido, pero que no quieran jugar con la inteligencia de este pueblo humilde y maltratado por el sistema de partidos en general.

Héctor Ortiz

Ciudadano



Invitación a los verdes



Señor director. A los de la Marcha Verde, que dicen que hay más implicados en el caso Odebrecht, les digo: Háganle un aporte honesto al país... depositen todas las pruebas que tienen ustedes y en las que se basan para estas declaraciones. Todo el que tenga pruebas que haga algo más que ponerse un polo verde. Que se casen con la gloria y las hagan públicas. Ah no, verdad. El deseo es coger cámara, no que se resuelva.

Iván Estrella

Ciudadano



La bofetada al Amet



Señor director: ¿Qué pasa cuando a una persona se le agrede como ciudadano? ¿Qué pasa cuando los que están encargados de poner el orden no tienen discreción al hablar, ni disciplina para ejercer su labor? Los Amet tienen que entrenarlos a todos a ser menos salvajes y aprender a hablarles a las personas con autoridad, y a la misma vez respetar el derecho del ciudadano... Necesitamos más conciencia y educarnos más para que nuestro país sea más agradable. Estamos viviendo 50 años de atraso como país y eso tiene que acabar. Empecemos por los de arriba a poner el orden.

Juan Soto Féliz

Ciudadano



Incidente en La Barquita



Señor director: En República Dominicana a la gente no le gusta obedecer las leyes y reglas que nos ayudarían a mejorar como país y culturalmente. En esa Barquita hay gente que ni pagar el mantenimiento quiere, y ahora quiere estar en el siglo 18, velando muertos en la sala, sabiendo que es ilegal y que hay una funeraria municipal.

Joel R. Lázaro

Ciudadano