Impacto Odebrecht agita el tablero político para 2020

¿Cuál podría ser el impacto que tendrá en la política nacional, y en el sistema de partidos políticos el caso de Odebrecht, de cara a las elecciones presidenciales del 2020? Algunos apuntan a que el escándalo podría llevarse de encuentro una generación de dirigentes políticos para dar paso al relevo dentro de los partidos; otros, que el efecto no irá más allá que sacar del escenario a quienes se vean involucrados en actos de corrupción y los más optimistas apuestan a que el daño será mínimo por la fortaleza y el arraigo que tienen los partidos tradicionales en la sociedad dominicana.



En lo que hay consenso es que después del escándalo de Odebrecht habrá un antes y un después del sistema de partidos, pues involucra políticos del calibre del presidente del principal partido de oposición, Andrés Bautista y otros cuatro miembros de la Comisión Política de la organización, así como la emblemática figura del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, y otros tres integrantes de la cúpula de la organización, además del secretario nacional de Finanzas, Víctor Díaz Rúa.



De entrada impacta al menos tres figuras presidenciables o que tenían una trayectoria que apunta hacia el Palacio Nacional como son los casos de los peledeístas Montás, Radhamés Segura y Julio César Valentín, este último aunque no había presentado proyectos presidenciales, fue presidente de la Cámara de Diputados y luego senador, su nombre siempre ha figurado entre los candidatos para ser presidente del Senado.



Valentín, hasta que apareció en el expediente del Ministerio Público sobre supuestos sobornos, tenía una carrera política impecable y ascendente y siempre se le observó como un potencial relevo presidencial en el PLD.



Montás y Segura son de la vieja guardia peledeísta y ambos han expresado sus intenciones de ocupar el solio presidencial. Segura ya ha sido precandidato en dos ocasiones y Montás se lanzó en el 2013. Díaz Rúa ya había acudido a la justicia por otros casos, sometido por el propio gobierno de su partido. Por su cercanía con el expresidente Leonel Fernández, para muchos de alguna manera eso terminará afectando al presidente del PLD, la figura que está mejor posicionada para asumir la candidatura presidencial del 2020 por no tener impedimento legal y amplia aceptación popular.



El presidente Danilo Medina es la figura política mejor posicionada según las encuestas, pero a pesar de que tiene impedimento constitucional para ser de nuevo candidato esa idea seduce a sus cercanos colaboradores y perturba a sus oponentes internos y externos.



Entre las personas acusadas por la Procuraduría de haber recibido soborno de la constructora no figura ninguna vinculada directamente al sector del presidente Medina en el PLD.



Sin embargo, eso hasta ahora pareciera que tiene un efecto negativo para la figura del presidente Medina, pues ha sido el objeto de críticas del Movimiento Verde hacia el Ministerio Público, pues según lo admitido por los ejecutivos de la empresa los sobornos se repartieron desde el 2001 al 2014. Además, Montás admitió que recibió dinero del empresario Ángel Rondón para las campañas presidenciales del PLD del 2008, 2012 y 2016, en las dos últimas Medina fue el candidato presidencial.



En el caso del PRM, Andrés Bautista es el más afectado, a pesar de que son seis los miembros de ese partido acusados por la Procuraduría. Bautista ha sido senador de su provincia Espaillat en dos ocasiones y fue presidente del Senado.



Además presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el primer presidente del naciente Partido Revolucionario Moderno (PRM). En el escenario político actual, Bautista ha jugado un papel fundamental en la unificación de los partidos de oposición para luchar por causas como la renovación de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).



El PRM tiene pautado hacer convención para renovar las autoridades en septiembre de este año y se daba por descontado que Bautista repetiría como presidente producto del consenso entre las principales corrientes del PRM. Además, Bautista ya se mencionaba como uno de los potenciales presidenciables de su partido.



Igualmente, el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, que ha sido de las figuras del relevo del PRD y ahora del PRM, emblemáticas de la capital. Incluso siempre ha tenido aspiraciones a la alcaldía del Distrito y ahora su esposa Digna Reynoso, es la vicealcaldesa.



¿Qué opinan los especialistas?



Sobre el impacto del caso Odebrecht en la política nacional, cuestionamos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, al politólogo Freddy Ángel Castro y al politólogo y consultor internacional, Mauricio De Vengochea, que además es vicepresidente de la Asociación Mundial de Consultores Políticos.



El consultor internacional señaló que los partidos políticos del país al igual que en muchos otros países de la región sufren una crisis de credibilidad. “El caso Odebrecht y, en mi opinión, su mal manejo mediático afectará al sistema. Esto no significa sin embargo que no sigan tendiendo el control”, consideró. Afirmó que de todos los partidos el más afectado será el PLD.



“A la ciudadanía le molestó que se quieran mostrar como combatientes de la corrupción, cuando los mayores contratos a la constructora se otorgaron en los últimos años” expresó. Sin embargo, no es partidario de la idea de que una figura fuera de la tradición política pueda calar de cara a las elecciones del 2020.



“Creo que la ciudadanía buscará figuras nuevas con una visión diferente. Ahora si bien siempre un outsider (figura fuera de partidos) es una posibilidad, los partidos de República Dominicana son fuertes y no se vislumbra en el horizonte, por fuera de ellos una figura lo suficientemente carismática y visionaria que tenga la capacidad de convocar a la mayoría de la población. La estructura de los partidos sigue siendo fuerte, especialmente el día de la elección”, reflexionó.



Castro, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que el caso Odebrecht es el acontecimiento político más importante que impactará en las elecciones del 2020. “Esto representa para el país en términos políticos, el elemento de mayor significación que va a repercutir primero en la institucionalidad política de la República Dominicana ahora, y en las elecciones del 2020 que están prácticamente en curso desde el punto de vista histórico”, subrayó.



Sostuvo que hay un reto para los partidos. “Se solidaricen con sus compañeros, no pueden dar a entender que accionan para obstruir la justicia, porque su sobrevivencia de esta crisis depende de que dejen que el proceso judicial fluya con las debidas garantías procesales”, expresó el especialista.



Flavio Darío Espinal opta por darle un voto de confianza a los partidos políticos y poner en el centro la necesidad de una reforma del sistema de partidos. “El liderazgo político tiene que sintonizar con las demandas de amplios sectores de la sociedad por más transparencia, mayor nivel de institucionalidad, mejorar el funcionamiento de todos los mecanismos de transparencia”, resaltó.



Igualmente, dijo que el escenario debe verse como una oportunidad para introducir las reformas que necesita el sistema político y electoral del país.

¿Llegó el momento del relevo en los partidos?

El impacto del escándalo de corrupción de Odebrecht afecta la imagen de los dos principales partidos políticos del país, pero todos los analistas coinciden en que el fenómeno no barrerá con los partidos, pero sí con los dirigentes que han gravitado en las organizaciones en los últimos 20 años. En ese escenario, es posible que nuevas figuras tanto en el PRM como en el PLD puedan encabezar la boleta tanto presidencial como a nivel congresual y municipal. En el PRM, sin dudas que la persona más aventajada hasta ahora es el excandidato presidencial de la organización, Luis Abinader, que tiene la ventaja de no haber ocupado cargos públicos. Otros que podrían dar el salto son el alcalde de la capital, David Collado, la excandidata vicepresidencial del PRM, Carolina Mejía y el senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. En el PLD, una figura refrescante es la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández igual que el ministro de Educación, Andrés Navarro o el ministro de Turismo Francisco Javier García.