Joao Santana.

10/06/2017 12:00 AM - José Mercader

(Décima cibaeña)

La cosa se calentó

Con loj papele e Brasil

Hay que decí perejil

Pa’ vei si no se atolló

Dei manjai, to ei que comió

Econdió la seivilleta

O cogió la patineta

Quizá se fuén pa’ Tuiquía

Pa’ Panamá y otra vía

O difrazao sin careta.

Ei que mencione Santana

E cuipable iso faito

No impoita que eté muy aito

Déjese uté de jarana

Ei veneno en palangana

Lo pusieron como anzuelo

Pa cambiai a loj polluejo

Cuando quieran y a su antojo

Lo puen acusai de cojo

Y tumbailo de su vuelo.