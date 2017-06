Nadal avanza a la final; chocará con Stan Wawrinka

10/06/2017 12:00 AM - AP

PARÍS. Stan Wawrinka batalló durante cinco sets y cuatro horas y media para superar al número uno del ranking mundial y meterse en la final del Abierto de Francia. Ahora le espera una cita todavía más difícil. El suizo superó ayer 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3), 6-1 a Andy Murray y enfrentará mañana en la arcilla de Roland Garros a Rafael Nadal, un partido que catalogó como “probablemente el mayor reto que existe en el tenis”. El español liquidó 6-3, 6-4, 6-0 a Dominic Thiem y no ha perdido un solo set en el torneo, en el que busca su décima corona del Abierto de Francia.



Nadal disputará su décima final en Roland Garros, donde ha ganado las nueve anteriores. Ante Thiem, el único jugador que le ha ganado esta temporada en polvo de ladrillo, demoró apenas dos horas para destrozar a un oponente considerado por muchos como su heredero al trono del rey de la arcilla.



El español ha perdido apenas 29 games en seis partidos y volvió a ser el dínamo imbatible en polvo de ladrillo que no se vio el año pasado, cuando se retiró antes de jugar la tercera ronda por una lesión de la muñeca izquierda.



“Creo que he jugado muy bien, pero mi rival en la final está increíble. Será una final muy, muy difícil y necesitaré jugar mi mejor tenis”, advirtió Nadal sobre Wawrinka.



En total, Nadal disputará su 22da final de un Grand Slam, para romper un empate con Novak Djokovic y quedar en solitario en el segundo lugar histórico, detrás de las 28 de Roger Federer.



Si gana mañana, será su 15to título de un major, lo que lo colocaría a uno de Pete Sampras en el segundo puesto, también debajo de los 18 de Federer.



Wawrinka, por su parte, jugará su cuarta final de un Grand Slam, aunque ha ganado las tres anteriores: en 2014 venció a Nadal en el Abierto de Australia, y a Djokovic en Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016.



Con 32 años, el suizo se convirtió en el hombre de mayor edad que alcanza una final de Roland Garros desde 1973.