Yoenis Céspedes vuelve a la alineación de los Mets

ATLANTA — El jardinero de los Mets, Yoenis Céspedes, afirmó el sábado que está listo para jugar después de una baja de seis semanas por una lesión de la corva izquierda.

El cubano fue colocado tercero en la alineación, y en su puesto habitual del jardín izquierdo, para el primer partido de una doble cartelera ante los Bravos de Atlanta.

Céspedes bateaba .270 con seis jonrones y 10 remolcadas en 18 partidos antes de la lesión. Céspedes no será titular en el segundo partido del sábado, pero estaría disponible para funciones de bateador emergente.

“Tengo una rutina larga (de calentamiento), que usualmente dura como una hora, así que creo que me ayudará a mantenerme saludable”, dijo el toletero. “Son ejercicios de cadera, de espalda, de las piernas. Creo que mejorará mi elasticidad”.

Indicó que es frustrante no haber podido ayudar a su equipo, que comenzó el sábado con marca de 25-33 y en cuarto puesto en el Este de la Liga Nacional, a 12 partidos de los líderes Nacionales.

“Me mantengo al tanto de los resultados, pero no me gusta ver los partidos”, dijo. “Desafortunadamente no he podido jugar, que es lo que me gusta hacer. Pero creo que todavía tenemos tiempo, todavía tenemos posibilidades”.

El manager Terry Collins dijo que quiere ver cómo reacciona Céspedes en el terreno antes de decidir cuánto jugará en la próxima semana.

“Primero que nada, tenemos que asegurarnos de no poner demasiada presión sobre Ces desde el principio”, señaló el timonel. “O sea, ha jugado apenas un partido en un mes y medio, así que jugará hoy y ha veremos cómo evoluciona la situación en los próximos días”.

Céspedes de fue de 4-0 cuando jugó nueve innings el jueves en un partido de Triple A en la Florida.

“Me siento bien, pero no creo que pueda correr al 100 por ciento ahora mismo”, indicó. “Sé que tienen un plan para mí, pero nadie conoce mi cuerpo mejor que yo”.