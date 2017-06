Energía y Minas firma convenio que afirma impactará positivamente en Yásica

Santo Domingo.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata firmaron un acuerdo de colaboración para la implementación del programa Cultivando Agua Buena en la microcuenca del Río Yásica.

El ministro Antonio Isa Conde valoró la ampliación del programa a la microcuenca de Yásica y confió en que esta Cámara de Comercio y Producción será un socio estratégico para proteger las fuentes de agua de la zona.

“Con Cultivando Agua Buena buscamos impulsar el desarrollo de las comunidades de las microcuencas para que aprendan a conservar los recursos naturales y mejoren su calidad de vida”, afirmó Isa Conde.

Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio, Sixto Peralta, resaltó la importancia del cuidado al medioambiente para asegurar la sostenibilidad de las inversiones.

“Si no valoramos ese recurso tan importante no habrá una inversión que se pueda sostener porque sin agua, sin que nosotros preservemos el medio ambiente, no habrá forma de propulsar un desarrollo que sea sostenible”, indicó.

El puertoplateño declaró que trabajarán para que Cultivando Agua Buena sea un modelo para la recuperación del resto de las cuencas de toda la provincia y la región Norte.

El acuerdo fue firmado por Antonio Isa Conde y por Sixto Peralta. También participaron en la firma Yris González, Directora de Programas Especiales del MEM; Manuel García, Encargado de Cultivando Agua Buena; Raysa Paulino, de la Dirección Jurídica del MEM; Patria Rodríguez, coordinadora de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio; Adita Tavárez y Carlos José Hernández, presidenta y encargado de proyectos y gestión ambiental de la Asociación de Hijos Ausentes de Pedro García, respectivamente.

Cultivando Agua Buena se propone cambiar los modos de vivir, de producir y de consumir de las personas, buscando que las necesidades se atiendan teniendo como esencia el agua y el ecosistema y que la producción y el consumo se centren en el concepto de sostenibilidad.

La fase piloto de Cultivando Agua Buena empezó en las microcuencas de Arroyo Gurabo, en Santiago; Río Maimón, en Monseñor Nouel y Río Grande, en Azua.