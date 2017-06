El Cibao FC escala al tercer puesto de la LDF

12/06/2017 12:00 AM - El Caribe

El artillero haitiano Jhon Benchy consiguió un gol y dio ayer a Cibao FC una victoria 1-0 sobre



Atlántico, en un único partido de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular 2017) que fue disputado en el estadio Leonel Plácido de la ciudad de Puerto Plata.



Es la sexta victoria para Cibao FC que ahora salta al tercer lugar, tras conseguir tres puntos que sumados a los 17 que tenía llega a 20, como resultado de sus seis triunfos y dos empates. Ha perdido en tres ocasiones en lo que va del torneo que tiene el patrocinio del Banco Popular Dominicano y el co patrocinio de Kola Real, Orange y Kelme.



En tanto, los de Atlántico se quedan con 18 tantos acumulados como resultado de sus cinco triunfos, tres empates y ahora tres reveses.



Este encuentro reasignado, correspondía a la novena jornada y debió jugarse el 20 de mayo pasado.



En la primera mitad, el Cibao FC tomó ventaja temprana en el minuto seis, gracias a un tiro de esquina y debido al fuerte viento que soplaba en la zona, el balón cayó en los pies de Benchy, quien lo empujó al fondo de la red. Este es el tercer gol del artillero Benchy en lo que va de torneo.



La segunda mitad fue mucho más intensa, con ataques y contraataques de ambo conjuntos. Atlántico FC tuvo mejores llegadas, pero no concretó.



La LDF Popular 2017 no tuvo más partidos en vista de que este fin de semana era fecha FIFA, donde equipos de todo el mundo están cumpliendo compromisos y se cancelaban las actividades nacionales para permitir que los jugadores llamados pudiesen responder a esos llamados.



La jornada número doce se jugará la semana próxima con un total de cinco partidos.