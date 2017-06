Los Yanquis no creen en nadie; Pujols pega jonrón

12/06/2017 12:00 AM - AP

NUEVA YORK. El novato sensación Aaron Judge disparó otro par de jonrones, incluyendo uno descomunal que viajó casi 500 pies para superar las distantes gradas por el jardín izquierdo del Yankee Stadium, el signo de exclamación en la paliza 14-3 que Nueva York le propinó ayer a los Orioles de Baltimore. Los Yanquis han ganado cinco partidos en fila.



Fue otra exhibición de poder por parte de Judge, el portentoso toletero que lidera las mayores con 21 jonrones.



También comanda la Liga Americana con 47 impulsadas y en promedio de bateo con .344. En el sexto, Judge descargó un misil por el izquierdo-central, con distancia calculada de 495 pies, el jonrón más largó en las mayores esta campaña, según Statcast.



La pelota rebotó en las manos de un fanático que estaba detrás de la última hilera de las gradas.



¿Quién andaría con un guante tan atrás para atrapar un recuerdo?

Judge conectó su otro jonrón en el siguiente turno, una línea por el derecho-central, y terminó de 4-4 en el juego. Starlin Castro también jonroneó y produjo cinco carreras para los líderes del Este de la Liga Americana. Su compatriota dominicano Gary Sánchez también la sacó, coronando un primer inning de cinco carreras ante Kevin Gausman (3-5).



Pujols y Nova se destacan

HOUSTON. Albert Pujols bateó un cuadrangular temprano en el juego y Eric Young Jr. produjo cuatro anotaciones -la mayor cantidad en su carrera-, incluido un batazo de vuelta entera de tres carreras en un ataque de seis anotaciones en el quinto episodio, y los Angelinos de Los Ángeles superaron una desventaja en la pizarra para derrotar ayer por 12-6 a los Astros de Houston.



El dominicano Pujols conectó en el primer capítulo el 601er cuadrangular de su carrera, y el 56to contra los Astros.



Por los Angelinos, el dominicano Pujols de 5-1 con una carrera anotada y una producida.

En Pittsburgh, Iván Nova no toleró carrera a lo largo de seis entradas, Elías Díaz produjo un par y los Piratas de Pittsburgh se impusieron ayer 3-1 a Jeff Locke y a los Marlins de Miami.



Nova (6-4) recibió un imparable, recetó cuatro ponches y no regaló boletos. No pareció resentir una inflamación de la rodilla izquierda que lo aquejó en su apertura anterior, pero hizo sólo 77 lanzamientos.



Locke (0-2) admitió tras anotaciones y ocho imparables en cinco entradas y un tercio. Cumplió su primera apertura en Pittsburgh desde que firmó como agente libre con Miami.



Por los Marlins, el dominicano Marcell Ozuna de 4-0. El venezolano Tomás Telis de 1-0. El puertorriqueño Christian Colón de 2-0. Por los Piratas, los venezolanos Osuna de 4-2 con una anotada, Díaz de 4-2 con una anotada y dos impulsadas. El dominicano Nova de 2- 0. l