Peter Cetera, nostalgia y encanto en el anfiteatro de Puerto Plata

A sus 72 años, el también compositor y productor conserva la magia interpretativa que combina de manera astuta con conversaciones frecuentes con el público.



No necesitó más que el acompañamiento de una banda de seis músicos y una corista de primera para conquistar con su mezcla de temas románticos y pop/rock ochentoso a la fanaticada durante la noche del sábado en el atractivo escenario de la Novia del Atlántico.



Con su guitarra en manos, el instrumento que lo enamoró a sus once años de edad, el astro estadounidense abrió su presentación a las 10:25 de la noche con “Restless heart”, “Baby what a big surprise”, “One good woman” y el dueto “After all” (tema que originalmente cantaba con Cher) con la brillante participación de su corista, Tanya Hancheroff.



“Muchas gracias, hola República Dominicana”, expresó luego de advertirle a los presentes que “Es malísimo mi español”, lo cual provocó risas.



“Es mi primera vez en RD, tengo muchos amigos acá, pero me la había pasado con mis amigos de Chicago; esta canción que les traigo es dedicada a esas jóvenes mujeres”, haciendo alusión a la época.



Temas de su inolvidable paso por la banda Chicago y algunos que dimensionaron su sello personal, como “Apple of your daddy’s eye”, “Stay the night” y “Glory Of Love”, canción principal de la banda sonora del filme “Karate Kid”, de 1984, entusiasmaron a los dominicanos y extranjeros que disfrutaron la primera actuación de Cetera en República Dominicana, como parte de las actividades de Puerto Plata DR Open 2017, el tour latinoamericano de golf que organiza la PGA.



Luego de revelar que el domingo se trasladaba a Hawái, “a conocer otras aguas”, mencionó a David Foster (ganador de 14 premios Grammy, tres de ellos como productor) con quien escribió muchas canciones, entre ellas “Stay the night”, uno de los sencillos del álbum “Chicago 17” (1984), considerado como el más exitoso de la historia de la banda.



“Pueden ver su video en YouTube, creo que está a blanco y negro” indicó provocando la risa de un público que llenó el anfiteatro.



También, en su repertorio de la noche incluyó “You’re the inspiration”, que escribió originalmente a solicitud de Kenny Rogers para su album de 1960, pero que finalmente se integró al disco “Chicago 17”; “Wishing you were here”, de su segundo disco como solista interpretó a dúo con Tanya “Next time I fall” (canción que grabó junto a Amy Grant en 1986), “Hard habit to break”, “Dialogue”, “Hard to say I’m sorry”, “Man in me”, “Feelin’ stronger everyday” y se despidió con “25 or 6 to 4”, no sin antes “agradecer a Jorge”, responsable de su concierto en Puerto Plata, producido por el empresario artístico Luis Medrano.



Sandy Gabriel, “señor jazz”

La elección del artista invitado para la apertura del concierto fue atinada, sin duda alguna. Con un repertorio bien refrescante y comercial, Sandy Gabriel ofreció lo mejor con una maestría desbordante para conquistar al público que le concedió cálidos aplausos desde que inició a las 9:20 de la noche con el sonido de “Spirit of west”, del grupo Yellow Jackets.



“Wine light”, “Why not” y las notas de un artista de Inglaterra que admira muchísimo, Sting, con “Englishman in New York”, se hizo sentir a puro clarinete y saxo, en compañía de sus músicos que lo seguían desde el bajo, el piano y la batería. También, con arreglos intensos que le hizo al tema emblemático de The Beathes, “Imagine” (de John Lennon), y su composición “Circle”, que lo dio como ganador del Premio Nacional de Música en jazz 2003, puso el punto final a su exquisita propuesta que el público despidió de pie con insistentes aplausos a las 10:30 p.m.l