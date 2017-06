Presos por caso Odebrecht siguen en la cárcel de Ciudad Nueva

12/06/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

Los presos por el caso Odebrecht permanecían ayer en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sin que se conozcan las razones por las que no se ha ejecutado su traslado a la cárcel Najayo Hombres y al penal de La Victoria.



Los ocho implicados del caso Odebrecht que guardan prisión preventiva, no han sido llevados a los recintos carcelarios que ordena la sentencia judicial dictada hace cinco días.



Ayer, las visitas a los imputados se vieron reducidas, con relación a días anteriores. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Vásquez, visitó a sus compañeros que guardan prisión por el caso de sobornos por 92 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht.



Dijo que los imputados miembros del PRM cada vez más están convencidos de que en cualquier escenario donde se imparta un mínimo de justicia saldrán en libertad.



De su lado, Rafael Suárez, abogado del exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Máximo De Óleo, afirmó apelará la prisión preventiva dictada a su cliente, antes de que se cumpla el plazo de los 20 días que otorgó el juez de instrucción Francisco Ortega Polanco.



Suárez entiende que el traslado de los imputados no se ha realizado debido a procesos burocráticos, afirmando que ha manejado casos en los que sus representados han permanecido hasta nueve meses detenidos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva