Puerto Rico vota a favor de ser un estado de EEUU

El gobernador de Puerto Rico anunció que la isla optó por abrumadora mayoría convertirse en estado de EEUU en un referendo no vinculante efectuado el domingo en medio de una profunda crisis económica que ha causado un gran éxodo de puertorriqueños hacia territorio continental estadounidense.



Casi medio millón de votos apoyaron la estadidad, más de 7,600 a la libre asociación con independencia y casi 6,700 a la independencia, según resultados preliminares.



Como la afluencia en las urnas fue de apenas 23% de un total de 2.26 millones de electores registrados, los detractores pusieron en duda la validez de la votación, que varios partidos habían boicoteado.



A partir de hoy, el gobierno federal ya no podrá ignorar la voz de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, declaró el gobernador Ricardo Rosselló, al anunciar la victoria.



Sería altamente contradictorio que Washington exija democracia en otras partes del mundo y no responda al derecho legítimo de la autodeterminación ejercida hoy en el territorio estadounidense de Puerto Rico, agregó.



Sin embargo, el Congreso federal de Estados Unidos tiene la última palabra en cualquier cambio a la condición política de la isla.



El nivel de votación fue el más bajo desde 1967 en comparación con otros procesos electorales en Puerto Rico, según Carlos Vargas Ramos, del Centro de Estudios Puertorriqueños en la Universidad Hunter de Nueva York.



Señaló que incluso entre los electores que apoyan que la isla se convierta en estado de Estados Unidos, la afluencia fue menor este año en comparación con la consulta de 2012.

Los partidarios de la estadidad no parecieron entusiasmados con el plebiscito, a diferencia de hace cinco años, señaló.



Plebiscito coincide con 100 años de ciudadanía



El plebiscito coincide con los 100 años de la concesión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, que, no obstante, no pueden participar en las elecciones de Estados Unidos y tienen un solo representante en el Congreso, con poderes limitados. Muchos creen que la condición territorial de la isla ha contribuido a la recesión económica que ya lleva 10 años.