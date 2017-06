Contradicción en PRM por defensa a los acusados de corrupción

El golpe que recibió el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con el sometimiento a la Justicia por el caso de Odebrecht contra seis miembros de esa organización, incluido el presidente, Andrés Bautista, ha generado contradicción entre la dirección que ha asumido la defensa de sus dirigentes al decir que son presos del presidente Danilo Medina y dirigentes que consideran precipitada esa postura. El PRM ha levantado la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad y ha dado apoyo a los verdes que presionan al Gobierno.



A pesar de eso asumió la defensa de los dirigentes acusados de recibir soborno, pero es una decisión que no todos comparten. El caso más evidente es el de Ramón Alburquerque que tiene una campaña permanente en las redes sociales contra la postura de su organización de defender a los miembros de su partido acusados de recibir soborno.

“Salvemos al PRM, que nombre abogados para la defensa de sus inculpados pero que no asuma inocencia de nadie. El riesgo que corre el PRM asumiendo inocencia de inculpados no su defensa solidaria con abogados es que si los condenan será aniquilado”, expresó en su cuenta de Twitter.



“Si el PRM fue creado libre de contaminación con el pasado para qué enlodarlo asumiendo inocencia de inculpados. ¿Para qué otro corrupto?”, insiste Alburquerque.



En esa misma tesitura se pronunciaron los diputados del PRM, Faride Raful y Amado Díaz. “Yo pienso que el PRM se ha precipitado, estamos hablando de que hay un ministro preso y fundador del Partido de la Liberación Dominicana, así como varios altos dirigentes del PLD y hay un plazo de 20 días para someter un recurso de apelación, yo pienso que esas no debieron ser las declaraciones de mi partido”, expresó Raful. Díaz dijo que “nunca yo me aventuraría a decir que son presos políticos”.



Los legisladores y Alburquerque no son los únicos que piensan de esa manera, según fuentes de entero crédito, varios dirigentes se han negado a ir a los medios de comunicación a asumir la defensa de sus compañeros de partido.



La decisión del PRM también ha encontrado críticas en sectores externos de la entidad, como el caso del abogado y directivo de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez. “Declaraciones PRM a favor de sus imputados lo colocan al mismo nivel del PLD. Los dos partidos mayoritarios parecen trabajar para Odebrecht”, expresó.



Rafael (Fafa) Taveras una de las voces del PRM que más se han levantado contra la corrupción, dijo que en este momento se impone la solidaridad con los compañeros de su partido que guardan prisión preventiva acusados de recibir sobornos, pero que el PRM sigue firme en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Otro que ha criticado la postura del PRM es Enmanuel Esquea Guerrero que sostiene que los dirigentes sometidos deben ser suspendidos.

No está en agenda sustituir a Bautista

El secretario general del PRM, Jesús Vásquez Martínez, informó que su partido no ha conversado sobre sustituir a Andrés Bautista de la presidencia del PRM y que por ahora los seis presidentes en funciones que tiene la organización están tomando las decisiones junto a la secretaría general. Bautista cumple seis meses de prisión preventiva en la Cárcel de Najayo acusado por la Procuraduría de haber recibido sobornos de la constructora cuando fue presidente del Senado. También están acusados César Sánchez, Máximo de Óleo y Roberto Rodríguez, todos funcionarios durante el gobierno de Hipólito Mejía, y Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados. El pasado jueves la Comisión Política del PRM dijo que “son presos políticos del presidente Danilo Medina”.