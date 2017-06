Kuczynski llama a evitar un “mar de sangre”

13/06/2017 12:00 AM - AP

Madrid. La crisis política en Venezuela puede derivar en un “mar de sangre” y una crisis de refugiados en territorios vecinos si América Latina no interviene, advirtió el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario peruano ha propuesto un mecanismo de arbitraje en el que tres países latinoamericanos críticos y otros tres “amigos de Venezuela” escojan a un presidente para dirimir el conflicto, que se ha cobrado docenas de vidas y que mantiene al oficialismo y la oposición enfrentados en las calles y las instituciones.



Kuczynski, que no detalló cómo se llevaría a cabo el proceso de arbitraje, señaló que América Latina debe intervenir para evitar que Venezuela haga peligrar tres décadas de logros democráticos en la región.



“Si no se hace nada vamos a terminar con un mar lleno de sangre, vamos a tener una invasión en Cúcuta y en la frontera de Colombia, gente que llega a Curazao en bote, como en el Mediterráneo,” dijo el mandatario.