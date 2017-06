“Dear Evan Hansen” triunfa en los premios Tony

Dear Evan Hansen, el emotivo musical sobre jóvenes forasteros, ganó el concurso de popularidad en los Tony al alzarse con el premio al Mejor musical y otros cinco galardones que incluyeron Mejor libreto, música original y actor, para su astro Ben Platt. Era la segunda producción más nominada de la noche pero terminó primera, seguida por una reposición de “Hello, Dolly!” protagonizada por Bette Midler, que obtuvo cuatro Tonys. “Oslo”, una meditación de tres horas sobre diplomacia, fue nombrada mejor obra.



Midler se llevó el trofeo a la mejor actriz _ para deleite del público _ y se negó a ser silenciada por la música en su discurso de aceptación, obligando a la orquesta a dejarla terminar. “Esto tiene la habilidad de levantar los ánimos en estos momentos tan pero tan terribles”, dijo sobre de su show.



“Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”, un musical que dramatiza parte de “Guerra y Paz” de León Tolstoy que encabezaba la lista de candidatos con 12 nominaciones, se llevó apenas dos premios técnicos, a mejor escenografía e iluminación. La noche fue indiscutiblemente de “Dear Evan Hansen”. El show se centra en un solitario joven de 17 años que fabrica una amistad previa con un compañero de clase que se suicidó.



Platt le agradeció a sus compañeros de reparto, a su equipo y su familia, llamó a sus padres sus héroes. Le envió un mensaje inspirador a los jóvenes: “Las cosas que los hacen raros son las cosas que los hacen poderosos”.



Benj Pasek y Justin Paul, quienes recientemente obtuvieron el Oscar por la canción “City of Stars” de la película “La La Land”, sumaron un Tony a su lista de reconocimientos por escribir las canciones de “Dear Evan Hansen”.



Momentos después, el escritor de la historia, Steven Levenson, se llevó el honor al mejor libreto y Alex Lacamoire el de mejor orquestación. La veterana actriz Rachel Bay Jones obtuvo su primer Tony por su trabajo en el musical.



Cynthia Nixon se llevó su segundo Tony, esta vez a mejor actriz de reparto en una obra por su trabajo en “The Little Foxes” de Lillian Hellman. Nixon, una de las estrellas de “Sex and the City”, pronunció un discurso de aceptación político al saludar a quienes se niegan a quedarse callados cuando ven cosas malas pasando en el mundo.



Kevin Kline recibió su tercer Tony por su papel de un egocéntrico ídolo de matiné en medio de una crisis personal en la obra “Present Laughter”. Agradeció, entre otros, al National Endowment for the Arts y al National Endowment for the Humanities.

Burlas al presidente Donald Trump

Los chistes durante la gala aludieron tanto a demócratas como a republicanos. Colbert se burló del presidente Donald Trump como si se tratara de un show desde Washington con mal peinado y maquillaje que “terminará antes” debido a las reseñas negativas. Spacey, como Clinton, bromeó sobre las cuentas de correo electrónico falsas de su esposa. En un intento por sacudir el espectáculo, los productores invitaron a las Rockettes de vuelta a los Tony luego de 13 años.