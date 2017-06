Un LeBron James espectacular no fue suficiente para los Cavaliers

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — En plena celebración, LeBron James dio un largo abrazo y felicitó a Kevin Durant antes de salir de la cancha con la cabeza alta pese a haber perdido su quinta final de la NBA.

Con un triple-doble de media en los cinco juegos disputados, James sabía que había poco más que él o sus compañeros de equipo pudieran haber hecho para derrotar a unos Warriors de Golden State que mostraron un gran talento este año tras la incorporación de Durant, elegido jugador más valioso de la final.

"No tengo motivos para bajar la cabeza", declaró James. "No tengo motivos para mirar atrás a lo que podría haber hecho, o a lo que no debería haber hecho o lo que podría haber hecho mejor para el equipo. Di todo lo que tenía en la pista cada uno de los cinco juegos de la final, y nos quedamos cortos”.

James terminó el encuentro de lunes con 41 tantos, 13 rebotes y ocho asistencias y Kyrie Irving aportó 26, pero los Cavs nunca lograron salir del pozo generado por los Warriors en un gran segundo cuarto y terminaron la temporada con una derrota por 129-120 en el Juego 5 de la final de la NBA.

Cleveland ha perdido dos de tres en esta trilogía de finales. Su único título fue en 2016, tras convertirse en el primer equipo de la liga en venir desde atrás para superar un 3-1 en contra y lograr el primer gran título deportivo de la ciudad desde 1964.

Los Cavs evitaron la eliminación en el Juego 4 con un triunfo 137-116 en su cancha, pero no pudieron completar otra improbable remontada.

"Fuimos capaces de ganarles el año pasado, y ellos ficharon a uno de los mejores jugadores que haya visto nunca esta liga”, dijo James. "Hicieron un gran trabajo, su oficina y sus jugadores, al hacer ese fichaje y las cosas que hicieron durante el verano, y obviamente les dio beneficios”.

James firmó una serie espectacular, promediando 33,6 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, pero no fue suficiente. Al término del encuentro, James se fue directo a felicitar a Durant, que se vengó por perder el anillo con Oklahoma City hace cinco años frente al Miami Heat de LeBron.

"Este tío está lejos de estar acabado, es absolutamente impresionante", señaló Irving.