Pedirán quitar inmunidad a Jimmy Morales

Guatemala. La Fiscalía de Guatemala solicitará el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales para poder investigarlo en torno al incendio de un hogar para menores, en el que murieron 41 niñas. La secretaria general del Ministerio Público, Mayra Veliz, dijo el lunes en rueda de prensa que se recibió una solicitud de dos diputados opositores para quitarle la inmunidad política al presidente y ahora corresponde a la Fiscalía hacer la petición a la Suprema Corte, que deberá determinar los pasos a seguir.



Los diputados Sandra Morán y Locadio Juracán argumentan que el mandatario tendría responsabilidad en los hechos porque era el superior de los funcionarios involucrados y detenidos por el caso. El incendio ocurrió el 8 de marzo y 41 niñas murieron intoxicadas y carbonizadas en una pequeña aula del Hogar Virgen de la Asunción, un centro estatal de acogida a niños y adolescentes que sufrían abandono, abusos físicos y sexuales y discapacidad.



Un día antes del siniestro varias menores se habían fugado aduciendo malos tratos y abusos por parte de sus cuidadores, sin embargo, fueron recapturadas. Según testimonios, el incendio fue provocado por una de las menores tras más de 8 horas de estar recluidas, sin acceso a sanitarios.



La diputada Morán dijo que el presidente también sería responsable de que no se contrataran a personas adecuadas. “En la línea de mando él era el inmediato superior de los capturados, se sabe que a medida que sucedían los hechos, el presidente era informado y no dio instrucciones”, dijo la legisladora.



La Corte Suprema de Justicia, tendrá que resolver si acepta o no la solicitud y según la Ley de Antejuicios, trasladarla al Congreso de la República, donde serán los diputados quienes decidan si le retiran o no la inmunidad a Morales.



La solicitud contra Morales ocurrió horas después de que la Policía y Fiscalía detuvieran a cinco funcionarios acusados de presunta participación en el incendio.



Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, dijo que a los detenidos se les imputa homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.