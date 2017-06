Santo Domingo.- El senador Tommy Galán negó nuevamente haber recibido fondos de campaña a cambio de aprobación de préstamos, como informó este martes la Procuraduría General de la República.

“No tengo capacidad de suplantar las prerrogativas del Senado”, expresó el senador por la provincia San Cristóbal.

Galán reiteró que “el tiempo pondrá cada cosa en su lugar”.

“Reitero lo expresado en mi interrogatorio. Nnca he recibido soborno, por esos y ningún contrato y nunca he recibido fondos de campaña a cambio de aprobación de préstamos. No tengo capacidad de suplantar las prerrogativas del Senado”, agregó el legislador en su cuenta de twitter.

Galán ha dado respuesta a la acusación de la PGR de que recibió supuestos sobornos para la construcción de los acueductos de Samaná y de Hermanas Mirabal, cuando fungía como presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Alta.