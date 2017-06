Cada 48 horas una mujer es asesinada

La ministra de la Mujer, Janet Camilo, deploró ayer los niveles exorbitantes en que se encuentra la violencia de género en el país y condenó el caso ocurrido el lunes en la provincia Sánchez Ramírez, donde una mujer fue encontrada descuartizada en varias bolsas. Respecto a ese hecho, Camilo dijo no tener palabras para expresarse como ministra de la mujer frente a ese “vil asesinato” y los demás, ya que según señaló desde el primero al 12 de junio de este año ocurrieron seis feminicidios.



La titular de ese ministerio informó que de acuerdo a datos suministrados recientemente, cada 48 horas una dominicana es asesinada víctima de violencia de género por sus parejas o exparejas.



Indicó, también, que según datos ofrecidos por la Policía Nacional, desde enero al 12 de junio de este año, 43 mujeres han muerto por la misma situación.



Lo califica como un virus



En ese sentido, Camilo calificó la situación como un virus que si no se atiende lo antes posible, matará a la población.



“Si ustedes me preguntan si esa estadística ha bajado con relación al año anterior, yo les voy a contestar que yo quisiera que sí, pero no ha bajado, tampoco ha subido porque se mantienen las mismas tendencias”, subrayó, durante una rueda de prensa en la entidad.

Apuntó que la institución y otras oficinas están haciendo un gran esfuerzo para combatir el problema, implementando acciones concretas, recorriendo provincias y visitando estancias sociales y gubernamentales. Igualmente, hizo un llamado de conciencia a los hombres dominicanos, ya que entiende que la violencia de género es más un tema de educación y cultura machista, al tiempo que invitó a la población a marchar de naranja que es el color contra la violencia de la mujer. Agregó que se hace necesaria la aprobación de la Ley de Violencia Integral.

MP trabaja para fortalecer acciones

De su lado, la procuradora para Asuntos de las Mujeres, Rosanna Reyes, afirmó que de parte del Ministerio Público trabajan en el fortalecimiento de las acciones encaminadas para la erradicación de la violencia y los feminicidios, ya que según expresó, es un mal multicausal, no tan sólo penal, por lo que invitó a la población a aunar esfuerzos.