Desperdicio de agua en hogares dominicanos está provocando pérdidas millonarias

El director de la CAASD lamentó el desperdicio de agua potable en hogares del Gran Santo Domingo y el resto del país. Alejandro Montás dijo que el mismo está provocando pérdidas millonarias a la nación.



Expresó que se debe fomentar la cultura del ahorro de ese vital líquido. Desde la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, trabajan para crear conciencia en la gente.



Hacer buen uso del agua potable

El funcionario dictó la conferencia “Gestiones y Planes del Suministro de Agua Potable en el Gran Santo Domingo”. Fue en el marco del Primer Debate Seguridad Alimentaria, Nutrición e Inocuidad.



El evento fue organizado por la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD). Allí, Montás hizo un nuevo llamado al cuidado, ahorro y buen uso del agua potable.



Valorar el recurso vital de la vida

“Es lamentable que seamos el único país del mundo que barremos las aceras con agua potable; agua que vale todo el dinero del mundo; porque para llevarla a la casa, para potabilizarla y para servirla, el Gobierno dominicano hace una gran inversión, que no podemos desperdiciar; tenemos que valorar es recurso vital para la vida”, manifestó Montás.



“Sin agua no hay producción, ni rendimiento; sin agua no hay medicina, no hay árboles, no hay vida. El agua es el elemento de la naturaleza más importante para la vida y para la salud”, dijo el director de la CAASD.



Conservar los recursos naturales y el medio ambiente

Montás agregó que el agua es un elemento que influye en todo los ciclos de la vida.

Indicó que es hora de conservar los recursos naturales y el medio ambiente.



También evitar la contaminación para que las futuras generaciones aprovechen el trabajo de la presente generación.