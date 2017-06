Faña advierte que no se retracta y que está preparado para enfrentar a Peralta

El presidente del Frente Agropecuario del PRM, Leonardo Faña, dijo este miércoles que sostiene su afirmación de que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, tiene una mafia y expresó que está preparado para enfrentar en los tribunales la demanda que éste le hizo por difamación.

Aseguró sentirse preparado para enfrentar la demanda, debido a que desde un principio indicó que no se retractaría de su denuncia, en la que acusa a Peralta de encabezar supuestamente una mafia de importación de productos agropecuarios, de la cual en los últimos años se ha beneficiado con la importación de habichuelas bajo el tratado del DR-Cafta.

“Estamos en disposición de ir a los tribunales, mucha gente me pregunta que si yo confío en la justicia, y yo confío en la verdad, entonces no puede haber un abogado en el mundo, ni un juez en el mundo que desconozca la verdad”, subrayó.

En ese sentido, Faña aseguró que tiene las pruebas para sustentar su acusación y que ofrecerá mañana una rueda de prensa para dar detalles concretos de lo que ha dicho y que nueva vez reitera.

“En la República Dominicana hay una mafia en la comercialización de alimentos y que de esa mafia el señor José Ramón Peralta se beneficia grandemente y nosotros vamos a demostrar”, afirmó.

Sobre la querella, Faña dijo que todavía no ha recibido ningún documento. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación de eso, todavía no hemos recibido nada, pero estamos esperando. No sé cómo es que actúan tan lento porque nos dieron 48 horas y van más de 700 horas”, señaló.

José Ramón Peralta se querelló ayer formalmente a través de su equipo de abogados, que lo integran Cristóbal Rodríguez, Marcos Peña y Santiago Rodríguez, por ante el coordinador de la Cámara Penal del Distrito Nacional, donde acusa a Faña de difamarlo a través de diversos medios de comunicación.

En la misma solicita contra Faña una condena de seis meses de reclusión y el pago de una indemnización de RD$6 millones como resarcimiento a los daños causados.