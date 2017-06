Fernando Báez lleva nuevo drama a la pantalla grande

Un nuevo filme de aventura, drama y toques de comedia llega mañana a las salas de cine, Misión Estrella, del director dominicano Fernando Báez, quien ya nos había dado a probar El Rey de Najayo. La historia, escrita por Rocío Priano y René Mencía, ganadores del concurso “Sacando de adentro”, en el que participaron 92 guionistas, además de intentar contar un relato diferente reúne a actores que no se ven con tanta frecuencia en la pantalla grande dominicana.



Con Javier Grullón y Akari Endo en los roles protagónicos, el elenco de Misión Estrella, la cual se convierte en la tercera película de Báez, lo completan jóvenes como Melymel, Raeldo López, Geisha Montes de Oca, Vladimir Acevedo, Deyvy de León y Mario Peguero, entre otros. También hay caras más conocidas en la pantalla grande de la talla de Hony Estrella, Anthony Álvarez y Oscar Carrasquillo, y abre las puertas a rostros noveles en la industria como el cantante Silvio Mora y Shailin Sosa.



El largometraje de Báez cuenta la historia de un joven, Teo (Javier Grullón), delivery de un colmado en Villa Juana, casado con María (Akari Endo), una chica de una familia, de un nivel económico estable, que no está de acuerdo con la relación de ambos por el trabajo de él, que no les vivir dignamente.



Estando María embarazada de seis meses, probablemente de riesgo, ya que no explican por qué no puede trabajar, la joven pareja no tiene dinero ni siquiera para cubrir los gastos médicos del proceso de gestación. Teo no logra conseguir un aumento, y la situación se les sigue complicando hasta que llega a la República Dominicana un reality show de aventura, Misión Estrella, en el que Teo ha querido participar desde que tenía 10 años y donde vio nacer a su ídolo Argenis López, interpretado por Anthony Álvarez, por el cual siente tanta admiración que sorprende.



La historia transcurre entre Jarabacoa, donde se está llevando a cabo la competencia de destrezas deportivas y aventuras, y Villa Juana, donde los amigos y esposa de Teo esperan que el joven gane y “los saque de la pobreza” o por lo menos, logre mejor calidad de vida para su familia.



En la cinta se resaltan los valores, en especial la humildad y la familia, y se enfatiza que más que ganar para sacar a su familia adelante con el premio metálico del concurso, lo que el joven persigue es ser como su ídolo Argenis, quien ganó el mismo concurso 15 años antes, y obtener fama y dinero, lo cual se convierte en una obsesión para él. Sin embargo, Argenis manifiesta la envidia al ver que alguien pueda sustituirlo y escribir una nueva historia sobre la suya en especial, porque Teo proviene del mismo barrio del que él niega ser originario.



En esta edición del reality, Argenis funge como presentador y trata de humillar a Teo por su trabajo como delivery, mientras que una autoritaria Raquel Pastor, en la piel de Elisa, cabeza del concurso, le recuerda sus inicios.



Hony Estrella sorprende con un personaje argentino que, en ocasiones, dejaba ver su acento dominicano; Melymel, con su personaje de banquera se robó el show más de una vez y Ana María Arias, en el personaje de Doña Amelia, tuvo una de las participaciones más orgánicas que incluyó algunos de los chistes más puntuales del filme.



Misión Estrella, una cinta de Unicornio Films, contó con presupuesto de 58.1 millones de pesos y estará en las salas de cine locales a partir de mañana. Tiene una duración de 103 minutos.



Con esta producción, Fernando Báez apuesta a ser de los pocos directores que no persiguen la comedia como único método de éxito en la pantalla grande. Su filme anterior fue Flor de Azúcar, basada en el cuento de Juan Bosch, La Noche Buena de Encarnación Mendoza. Esta consiguió dos nominaciones a los Premios Soberanos 2017 (Mejor Director y Actor para Héctor Aníbal), siete en Premios Platino, 14 en La Silla, 18 en los Iris, y fue una de los 12 filmes latinoamericanos que se ponderaron para la categoría “Película extranjera” de los Premios Oscar.