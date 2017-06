Izquierdo: Danilo no quiere entregar el poder en 2020

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro del Comité Central de la organización, José Izquierdo, sostuvo ayer que en la cultura dominicana cuando los presidentes en ejercicio dicen que no se van a reelegir es porque tienen en agenda hacer lo contrario. De esa manera respondió al mensaje que envió el presidente Danilo Medina con el dirigente del peledeísta Félix (Felucho) Jiménez de que no tiene planes de reelegirse en el 2020.



“El libreto de la política dominicana dice que los que aspiran a la reelección tienen que decir siempre que no van, que no van y que no le interesa”, expresó en un audio que envió a un grupo de peledeístas el miembro del Comité Central de la organización.



Puso como ejemplo los casos del fallecido Joaquín Balaguer, que según Izquierdo dijo “decenas y decenas de veces que no iba”, que Hipólito Mejía hasta llamó “lambones y tumba polvo” a quienes hablaban de que se reelegiría y que lo propio hizo el presidente Medina que “incluso dijo que solo le interesaban cuatro años y nada más, que ni le importaba volver y estuvo a punto de dividir el partido por reelegirse”.



Agregó que la mejor señal de que supuestamente el presidente Medina pretende una segunda reelección es que “no hay apertura del partido y se sigue excluyendo, y eso lo que indica es que se está en cualquier cosa menos en entregar el poder en el veinte”.



Medina es responsable si PLD pierde



De su lado, el también miembro del Comité Central del PLD, Domingo Jiménez, responsabilizó al presidente Medina de una posible salida del poder de su organización en el 2020.



“La mayor cuota en esta oportunidad está llamado a aportarla el presidente Medina, ya que de lo contrario cargará con el terrible fardo histórico de llevar al PLD a la derrota electoral y a ser sacado del poder”, expresó. Dijo que el éxito del PLD descansa en la unidad y que para eso trabajó Leonel Fernández. l