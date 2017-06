José Danté considerá que el país será quien decidirá si quiere reelección

El miembro del Comité Central del PLD, José Dantés Díaz, expresó que aunque el presidente Danilo Medina haya mandado a decir que se retira en el año 2020 y habría solicitado detener cualquier movimiento que promueva una nueva repostulación, será el país quien finalmente decidirá si el presidente debe repostularse.

El dirigente político expresó que "es posible y hasta correcto desautorizar la promoción a destiempo de una nueva repostulación, pero no es posible desautorizar ni detener en ningún momento los sentimientos de simpatía, adhesión y apoyo que un pueblo tenga y manifieste hacia un presidente y su obra de gobierno, como es el caso del pueblo dominicano con Danilo Medina".

Mediante un comunicado, Dantés Díaz dijo que en este momento tanto el mandatario como su equipo de gobierno están dedicados a tiempo completo en trabajar a favor de las mejores causas del pueblo dominicano, "pero en su momento oportuno esta discusión política se abordará seriamente como debe ser".

"Así como no se puede pedir a alguien que no se enamore, porque usted no controla los sentimientos de la otra persona, así mismo no hay forma humana alguna de pedirle a un pueblo que desista de simpatizar a favor de alguien y, en consecuencia, se exprese el apoyo al presidente Medina a una nueva repostulación, si así lo siente y lo desea la mayoría del pueblo en el momento oportuno", agregó Dantés Díaz.

"El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 2020 debe ser la persona con quien el pueblo dominicano se sienta más identificado y que además pueda garantizar la victoria electoral, por lo que si eso requiere tomar acciones legales para viabilizar cualquier candidatura debe hacerse, pues al final el pueblo es el soberano; y este concepto de respetar la soberanía del pueblo que tanto demandan hoy ciertos sectores nacionales no debe ser un reclamo selectivo por conveniencia, sino universal, porque ciertamente es de la soberanía popular que reside exclusivamente en el pueblo de quien emanan todos los poderes", concluyó.