Nova: “Necesitaba de este cambio”

Nueva York, Estados Unidos.- Entre altas y bajas, y a nueve meses de su salida de Nueva York, Iván Nova vuelve a reencontrarse con aquel lanzador prometedor que auguró mucho éxito.

Con nuevo equipo, y por supuesto, un ambiente lejos del ruido y la prensa neoyorquina, Nova se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional, ahora con los Piratas de Pittsburgh. “Me siento muy contento. Le doy las gracias a Dios que me ha permitido iniciar la temporada de la mejor manera”, manifestó Nova a elCaribe.



Más que un nuevo entorno, Iván ha encontrado la paz y la confianza que había perdido mientras usó la camiseta de los Yanquis en las Grandes Ligas por más de seis temporadas.



“Necesitaba de este cambio. Necesitaba otro ambiente, otra organización. Tenía que probar que el momento malo que estaba pasando no era yo en realidad. Que tuve momentos buenos en las Grandes Ligas y que podía salir adelante”, enfatizó Nova, quien compila efectividad de 2.83, 48 ponches y sólo ha otorgado siete boletos en esta campaña.



Después de sobresalir para los Yanquis como un as de la rotación en el 2010, inclusive logró ganar 16 partidos con apenas cuatro derrotas en el 2011. Nova empezó a lidiar con lesiones hasta que llegó el momento de someterse a una cirugía Tommy John en el 2014.

“Tuve muchos momentos buenos y momentos malos. Fue bien difícil para mí. La gente recuerda más los malos que los buenos, pero en verdad cuando miro todo lo que me pasó fueron más buenos que malos, los que viví en Nueva York”, expresó el quisqueyano de 30 años.



Tras su regreso, luego de la operación del codo derecho, pensó que lo más duro había sido la cirugía pero cuando fue removido al rol de relevo, el nativo de San Cristóbal entendió que era lo más difícil que le había ocurrido.



“Perdí la confianza en un momento en Nueva York”, confiesa Nova, mientras está sentado en su casillero. “Hubo situaciones que no era lo que yo quería. No estaba dentro de mi control empezar en el bullpen, eso me bajó mucho la confianza. Para mí fue bien difícil. Nunca había sido relevista”.



“No era algo que me sentía cómodo y se lo expresé varias veces a ellos (Yanquis) pero no logré nada, sino esperar hasta que llegó el tiempo del cambio”, dijo Nova. A través de su tiempo con los Yanquis en 2016, su inconsistencia fue una de las razones para el canje. Su actuación no era la mejor, su efectividad estaba por encima de cuatro con marca de 7-6 en 15 aperturas y seis apariciones en relevo en el Bronx, lo que llevó a su traslado con los Piratas antes de la fecha límite.



“Le doy las gracias a Dios que pude salir y tener la oportunidad aquí (Piratas) como abridor. Cuando me cambiaron yo sabía que iba a poder tener la oportunidad de lanzar cada cinco días. Todo como que revivió otra vez, eso fue lo que me ayudó la temporada pasada y lo de este año”, agregó Nova, quien en el mes de abril tuvo más juegos completos (dos) que transferencias (una) con efectividad de 1.50, con seis carreras permitidas y 22 ponches en 36 entradas.



Sin dudas, el serpentinero ha subido a otro nivel desde que se mudó a Pittsburgh en agosto pasado. Al llegar a los Piratas fue otro lanzador, con marca de 5-2 y efectividad de 3.06 y tres juegos completos en 11 aperturas. Además ponchó a 52 rivales y otorgó solo tres boletos en la pasada campaña.



“Me recuerdo que llegué y de una vez fui a donde el dirigente. El hombre de una vez me dijo ‘relájate, vete a lanzar tu juego, vas a tener la oportunidad de lanzar cada cinco días, no importa lo que pase’, era algo que necesitaba, tenía que escuchar eso”, manifestó Nova, quien en la temporada muerta acordó con los Piratas por tres años y 26 millones de dólares. Indudablemente, el recién graduado de la escuela del coach de picheo de los Piratas, Ray Searage, sigue con su fructífero juego hasta tal punto que fue nombrado lanzador de la Liga Nacional del mes de abril.



Desde 2011, los lanzadores de los Piratas tienen 19 juegos completos. Nova ya tiene más de un cuarto de ellos. “Soy un niño con un juguete nuevo”, dijo el dirigente Clint Hurdle. “Nunca he tenido esta bendición antes. Nova ha sido extraordinario desde que llegó aquí”.