Il Volo rendirá “Tributo a los Tres Tenores” en RD

14/06/2017 12:00 AM - José Nova

El trío Il Volo regresará a los escenarios dominicanos con la gira “Tributo a los Tres Tenores”, acompañado de una orquesta sinfónica y de artistas invitados. El empresario artístico César Suárez Pizano, productor local del concierto, informó que el barítono Gianluca Ginoble y los tenores Ignazio Boschetto y Piero Barone, integrantes de la agrupación musical, cantarán el miércoles 13 de septiembre en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Con la gira “Tributo a los Tres Tenores”, título de su más reciente álbum en vivo, Il Volo rinde homenaje a los artistas Plácido Domingo (no se descarta que esté presente como invitado especial en el recital), José Contreras y al fallecido Luciano Pavarotti.



El grupo ha logrado convertir a República Dominicana en una de sus plazas más exitosas en Latinoamérica por la amplia fanaticada que sigue su música y gracias a la mancuerna con la empresa Star Shows, responsable de sus presentaciones en este país caribeño.



El Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, donde el trío se presentó por primera vez en el año 2013, y el anfiteatro Nuryn Sanlley han sido dos de los escenarios que han recibido a miles de personas que disfrutan el pop-lírico de estos tres cantantes italianos.



La agrupación musical fue creada en el 2009, y luego de su presentación en un festival de música en Italia decidieron llamarse Tryo; más tarde cambiaron el nombre a Il Trío y finalmente para su boom comercial se denominaron Il Volo (que en italiano significa “El vuelo”).



Desde entonces, la popularidad del grupo no ha parado de crecer en Latinoamérica con discos de estudio como Il Volo (2012), Más Que Amor (2013), Buon Natale: The Christmas Álbum (2013) y Grande Amore (2015).

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets

La empresa Star Shows informó que las entradas están a la venta a través del sistema Uepa Ticket (CCN, Jumbo y Supermercados Nacional) y en la boletería del Palacio de los Deportes, a un costo de RD$1,800 (balcón), RD$3,150 (platea) y RD$4,500 (VIP), 5,400 pesos (Special Guest), RD$6,300 (Special Guest Platinum) y RD$7,200 pesos (Front Stage).