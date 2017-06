El “jumpsuit” sigue de moda este verano

Entre las tendencias de moda para esta temporada destacan los “jumpsuits”, una prenda súper glamurosa, sofisticada y chic que se puede lucir en cualquier ocasión. Recientemente, en las pasarelas internacionales, se ha visto como muchos diseñadores incluyen esta prenda en sus colecciones. Las firmas experimentan con las formas, juegan con las telas y los patrones para crear diseños únicos. Hay modelos muy sencillos y otros que se embellecen con aplicaciones o con bellos tejidos.



Se trata de una prenda que se convirtió en ícono de la moda en los años 70 y que ha vuelto rejuvenecida descubriendo diversos modelos en cuanto a escotes y la forma de la pierna se refiere. Sin embargo, no fue hasta los años 80, cuando muchas estrellas del rock comenzaron a apostar por lucir estas prendas. Elvis Presley, Mick Jagger, los miembros del grupo The Who, Freddie Mercury, los Alphaville y más tarde las Spice Girls fueron algunos de los artistas más representativos.



Esta pieza ha ido poco a poco haciéndose un hueco en el armario femenino y cada vez son más las que se animan a apuntarse a esta moda. De hecho, hemos tenido la oportunidad de ver a las celebrities lucir impresionantes jumpsuits de diseño.



Una de las ventajas que ofrece esta prenda es su versatilidad, pero sobre todo comodidad. Hay muchos modelos que en función de los complementos con los que los combinemos pueden ayudarnos a crear un look más o menos informal. Además, al ser de una pieza, en muchas ocasiones nos ahorra pensar con qué otra prenda combinarlo. Los hay para todos los gustos: de corte elegante y sofisticado, elaborados sobre telas vaporosas y con pantalón largo, en colores llamativos y brillantes, o de un de un estilo más casual, así como sobrios y discretos en tonos oscuros.

Cómo llevarlo

Apuesta por los “jumpsuits” de colores oscuros, sobre todo, azules, negros y marrones y combínalo con un “clutch” para lograr un elegante y sofisticado look de noche. Si por el contrario, buscas un estilo más informal, apuesta por los colores claros y los jumpsuit algo más ceñidos y de pantalón pitillo. Combínalos con unas sandalias y lucirás perfecta.