Faña advierte no se retracta y dice estar preparado

15/06/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El dirigente político Leonardo Faña sostuvo ayer su afirmación de que el ministro José Ramón Peralta tiene una mafia y expresó que está preparado para enfrentar en los tribunales la demanda que éste le hizo por difamación. Aseguró sentirse preparado para enfrentar la demanda, debido a que desde un principio indicó que no se retractaría de su denuncia, en la que acusa a Peralta de encabezar supuestamente una mafia de importación de productos agropecuarios, de la cual en los últimos años se ha beneficiado con la importación de habichuelas bajo el tratado del DR-CAFTA. “Estamos en disposición de ir a los tribunales, mucha gente me pregunta que si yo confío en la justicia, y yo confío en la verdad, entonces no puede haber un abogado en el mundo, ni un juez en el mundo que desconozca la verdad”, subrayó.



En ese sentido, Faña afirmó que tiene las pruebas para sustentar su acusación y que ofrecerá hoy una rueda de prensa para dar detalles concretos.