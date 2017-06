El futuro del Código Penal luce incierto en la presente legislatura que le quedan 40 días, donde pudiera decidirse si la República Dominicana tendrá o no un nuevo código tras 20 años de estudios. La decisión está ahora en manos de los diputados, que deberán aceptar o rechazar las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo respecto a las tres causales del aborto.

En este tema los legisladores siguen enfrentados, como ha pasado en las últimas ocasiones que el proyecto estuvo bajo su conocimiento.



Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia que fue apoderada para estudiar las observaciones, explicó los tres panoramas que podrían ocurrir con esta ley en la Cámara Baja.



Si los diputados rechazan la observación presidencial, tal como hizo el Senado de la República, entonces el Poder Ejecutivo debe promulgar el Código Penal sin las tres causales y se considerará definitivamente como ley. El Ejecutivo tendrá un plazo de diez días para promulgar la ley.



En caso de que los diputados acogieran las observaciones del Poder Ejecutivo el proyecto de ley se cae y debe esperar el paso de dos legislaturas para ser reintroducido. Lo tercero que puede pasar es que si la Cámara no hace nada y llega el término de la presente legislatura el próximo 25 de julio, la observación presidencial se considera aprobada en virtud de lo que establece el artículo 103 de la Constitución.



“La Comisión de Justicia lo único que puede hacer es observar o rechazar las observaciones a través de un informe. No podemos hacer recomendaciones ni modificaciones, porque se trata de los estudios a una ley observada no a un proyecto de ley”, dijo.



Para rendir este informe al hemiciclo, la Comisión tiene un plazo de 30 días.

Para Manuel Orlando Espinosa, miembro de esta Comisión, el Código no debería estancarse por el tema del aborto. “Si, el tema es importante, pero el Código contempla otras tantas penalidades actualizadas a la realidad social imperante en el momento”.



“Los tipos penales que se dan en el país, sea de índole correccional o penal, de cada 300 casos uno equivale al aborto, es decir el 0.5%. En este nuevo Código Penal hay 41 tipos nuevos penales, de los que la sociedad está preocupada como cohecho, abuso de los fondos públicos además el aumento de las penas de tipo criminal. Si ponemos esto en una balanza, nos preguntamos, ¿vale la pena detenernos por este tema?”, reflexionó Espinosa y agregó que el Código también es libertad de expresión, delitos electrónicos y de alta tecnología, entre otras tantas infracciones.



En ese sentido, dijo que lo que conviene es dejar la ley observada “sobre la mesa” y al inicio de la próxima legislatura ya el país tendría un nuevo Código Penal.



Tema del aborto frena Código



El pasado 31 de mayo el Senado de la República rechazó las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al Código Penal, penalizando el aborto en todas sus causales.



El presidente Danilo Medina, en diciembre del año pasado, observó el Código y sugirió cambios en los artículos 107 y 110. El mandatario planteó excepciones en los casos en que en la vida de la madre corre peligro, cuando ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.



Estas son las tres causales que defiende el Foro Feminista y la Alianza Cristiana Dominicana, quienes se manifestaron en las afueras del Congreso este martes exigiendo que se apruebe la observación presidencial.



Mientras que la Iglesia católica, a través del Episcopado, felicitó la posición de los senadores. “Los senadores, que han llevado una gran presión social en todo este proceso, les expresamos que cuentan con la profunda gratitud de la Iglesia y del pueblo”, destacó el Episcopado mediante un comunicado.

Merán

“Son 20 años que tenemos estudiando este Código, sería una lástima que lo dejemos caer” .

Espinosa

“Yo no estoy de acuerdo o en contra del tema de las tres causales. Yo estoy de acuerdo con el Código, que es necesario”.