Una nueva “voz” para la salsa dominicana

César Cordero (La voz) es “un amante de la salsa” que se ha dado a conocer en la industria discográfica con canciones como “Ahora que te vas”, “Maldita sea” y “Te va a doler”. Impulsando más el despegue de su carrera artística, ahora coloca en la radio el tema “Tu desconfianza”, autoría del cantautor panameño, Makano. Mientras que en otras plataformas, como Youtube, presentará este viernes el videoclip, dirigido por Polanco Filmz.



César Cordero se había estrenado como cantante en el género urbano, formando parte de varios grupos, entre ellos, El Poeta Callejero, Nfasis y Taker DMH. Dentro de este género realizó varias colaboraciones, de las cuales se destacaron: “Bien sensual”, junto a Alina Vargas, promovido en Colombia.



También, trabajó en proyectos relacionados con el merengue, la bachata y el bolero. Su decisión de afianzarse como salsero se debe a su participación en “Son de aquí by Henry Medrano”.



“Una persona me preguntó que por qué, con tanto talento en la voz, yo hacía música urbana, y que por qué no me atrevía hacer una salsa. Comencé a hacer salsa y automáticamente me incliné más por ella, porque me dio una corazonada de que eso era lo mío”, reveló.