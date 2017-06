Fundación Pediátrica por un Mañana recibe donativo

16/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Como parte de su programa de responsabilidad social, Kimberly Clark donó a la fundación insumos y equipos médicos, con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a los más necesitados. Por cuarta ocasión, y en conjunto con Medshare, Kimberly-Clark Dominicana, y su marca de cuidado del bebé Huggies, donó a la Fundación Pediátrica por un Mañana la suma de US$219,556.85, fondos que serán entregados en equipos e insumos médicos con la finalidad de ser distribuidos a once instituciones que se dedican a ayudar a quienes más lo necesitan.



María Isabel Serulle, presidenta de la fundación, agradeció la elogiable labor que realizan estas entidades para mejorar la condición de vida de los más desposeídos de nuestro país; además de aportar para el abastecimiento y equipamiento de entidades que día a día colaboran con causas humanitarias.



Entre las instituciones que fueron beneficiadas con este aporte se encuentran: Heart Care Dominicana, Clínica de Familia, Voluntariado de Cecanot, Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil, Fundación el Arca, Projects For Children, Fundación Génesis, Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Fundación Proyecto Ayuda al Niño (Casa de Luz), Aid for Aids Dominicana y Asociación Dominicana de Rehabilitación.