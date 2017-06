Hijo de Bautista: “Aquí no se quiere hacer justicia”

Enmanuel Bautista, hijo del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, declaró ayer que su padre se mantiene fuerte, firme y con la conciencia limpia “porque el que no tiene hecha no tiene sospecha”.



El también diputado por la provincia Espaillat habló durante un encuentro de los dirigentes de Santo Domingo Norte con la dirección del PRM. “Él les manda a decir a ustedes que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano y que si tiene que sacrificarse para demostrar que aquí no se quiere hacer justicia, lo hará”, expresó.



Igualmente, informó a los perremístas que su padre mandó a decir que continúen la lucha contra la impunidad, la falta de inversión en salud y una educación de calidad.

“Nos vamos a mantener en lucha para enfrentar todo lo que vaya en contra de la democracia en la República Dominicana”, informó que dijo su padre.



Expresó que el caso de Bautista es el mejor ejemplo del supuesto autoritarismo gubernamental y judicial en el país. Bautista fue condenado a seis meses de prisión preventiva por el juez Francisco Ortega Polanco de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) acusado por la Procuraduría General de la República de supuestamente haber recibido soborno de la constructora Odebrecht.



La pasada semana, la Comisión Política del PRM dijo que los dirigentes de su organización acusados en el expediente “son presos del presidente Danilo Medina” y asumió la defensa de los acusados. La asamblea del PRM en Santo Domingo Norte estuvo encabezada por el secretario general, Jesús (Chu) Vásquez Martínez; el presidente en funciones, César Cedeño; el secretario nacional de organización, Deligne Ascención; el presidente del PRM en la provincia Santo Domingo, Rafael Santos, entre otros dirigentes de la organización.



Igualmente, los abogados del PRM, Antoliano Peralta y Sigmund Freund, explicaron que en el expediente acusatorio no hay prueba contra sus dirigentes y que en los tribunales demostrarán que se trata de una supuesta persecución política.



PRM sigue movilizándose



El PRM continúa con las reuniones de movilización de sus cuadros políticos a fin de orientarlos sobre la situación legal de seis dirigentes que han sido acusados de corrupción. Igualmente, de cara a seguir organizando la convención pautada para septiembre de este año.



El secretario nacional de organización del PRM, Deligne Ascención, explicó que la inscripción para elaborar el padrón de miembros de la organización debe ser presencial y que durará unos 45 días contados a partir de la fecha en que se inicie el proceso de registro.



En base al padrón el PRM tiene en agenda hacer la convención para elegir los directivos internos y la convención para el candidato presidencial y otros cargos de elección popular.