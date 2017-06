Inmigrantes dominicanos en EE.UU. (2 de 2)

NUEVA YORK.- Es normal que un ciudadano inmigrante, en cualquier país, tenga problemas. Principalmente problemas de adaptación. Además de ver realizados sus propósitos de vivencia debe aclimatarse, “olvidarse” de su país. No es que deje de pensar en la patria -eso nunca debe ocurrir- , porque en su conciencia debe estar que tarde o temprano tendrá que regresar a su tierra y finalizar su hábitat biológico.



Estados Unidos ha sido el “refugio” principal de los dominicanos pobres inmigrantes. Este país, y dejemos atrás cualquier dificultad, ha dado un trato positivo a cientos de miles de quisqueyanos.



Preciar que en Nueva York, donde tengo una estancia de vacaciones de 12 días, ha sido la ciudad predilecta de nuestros paisanos inmigrantes.



Y aquí han salido victoriosos...y no han defraudado sus orígenes que son los mismos de que forjaron la nacionalidad dominicana que lideraron Duarte, Mella, Sánchez y Luperón.

Podríamos afirmar que “El sueño americano”, para cientos de miles de dominicanos, ha sido realidad. Porque, después de todo, “el sueño americano” no ha sido pesadilla para nuestros paisanos que vinieron a Estados Unidos en busca de ver materializadas sus metas. Las metas que no pudieron ver cristalizadas en su país que, no obstante, nunca olvidan y siempre levantan su bandera.



En Nueva York hemos tenido cientos de dominicanos que no se quedaron como simples obreros de factorías y trabajadores de tiendas, restaurantes, taxistas o cuidadores de ancianos, niños y otras labores propias de gente sin preparación intelectual o profesional.



Explicación que aclara: Con las citadas menciones no estoy denigrando al dominicano que por circunstancias migratorias se ven obligados a realizar todo tipo de trabajo y de esa manera garantizar su subsistencia. ¡Y que es trabajo honesto!



República Dominicana tiene dignos representantes en Estados Unidos. Personalidades que incluso son altamente respetadas en la exigente sociedad de USA.



Tenemos singulares ejemplos como los de Junot Díaz, joven escritor, ganador del famoso Premio Pulitzer y Adriano Espaillat, senador del Congreso de EE.UU.



Junior Díaz fue galardonado, en el 2008, por su connotada novela La maravillosa vida breve de Óscar Wao.



Es, además, profesor de escritura creativa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y catedráticos de otras academias.



Adriano Espaillat hizo historia al convertirse en el primer congresista en USA de origen dominicano.



¡Loor a los inmigrantes criollos en la poderosa nación del Norte!