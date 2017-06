MAM presenta exposición de HRSuriel

El artista dominicano HRSuriel presentó su exposición individual en el Museo de Arte Moderno (MAM), conformada por obras de grandes y medianos formatos en técnica pictórica. Al decir de los críticos y curadores Odalís Pérez y Amable López Meléndez, el fenómeno HRSuriel es único en su especie de creación visual y artística, siendo su obra una invención de nuevos cuerpos, espacios, representaciones y fuerzas autocreadoras pronunciadas como espectáculo de formas encontradas en un sueño presente y lejano a la vez.



Dijeron que la pintura de HRSuriel relata el sentimiento, el asombro mismo de las cosas y los seres, y que sus obras como Class Clown, I’m the School of Grotesque, Gólgota Rosa, Come Fly With Me, Campanario Lecuona, El Gran Escalador de Pinos y The Divine Golden Child, atraen, acercan al espectador por su significado gestual, poroso y trascendente.



Indicaron, asimismo, que la muestra también presenta piezas pictóricas como Beware of Dogs, Stylus Glosssus, Corte Tizón, Carpe Noctem, Flamenco Suburbano, Clubland, Holy Father, Sunday, Día del Trabajo, Lacrimal Canals, entre otras que también sobresalen por su sentido del color, la composición y los núcleos artísticos de temas elegidos.