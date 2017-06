Ozoria rechaza den privilegios a presos por caso Odebrecht

16/06/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, advirtió ayer que los privilegios a los encarcelados por el caso Odebrecht podrían poner en peligro el Nuevo Modelo Penitenciario. Monseñor Ozoria apuntó que tal como explicó el Patronato Nacional Penitenciario en su comunicado respecto a los apresamientos de los funcionarios y exfuncionarios en el penal de Najayo Hombres, acusados de estar vinculados en los sobornos pagados por la empresa constructora brasileña, aspira a que haya igualdad de condiciones en esa y todas las cárceles.



“El Nuevo Modelo Penitenciario que es un logro dentro del sistema de nuestro país, un gran logro, reconocido aquí en el país y reconocido internacionalmente y para salvaguardar el Nuevo Modelo Penitenciario nosotros (el Patronato) hablamos en el comunicado de que si se establece una desigualdad entre los internos, estamos poniendo en peligro el Nuevo Modelo Penitenciario”, afirmó tras asegurar que esa cárcel prevé la igualdad como una de sus prioridades.



Igualdad deber ser una realidad



Ozoria señaló, además, que la igualdad debe de ser una realidad, debido a que la sociedad actual está organizada de manera desigual con tendencia a la superioridad que, en muchos casos, dentro de las comunidades cristianas y de las mismas iglesias impera esa misma situación.



Rechazó del mismo modo que personas que son consideradas “importantes”, sean tratadas diferente cuando a su entender, “nadie es más importante que nadie como gente”.



“Yo no estoy de acuerdo en esa organización, en ese sistema que tiene la gente, que tiene la sociedad, porque nosotros por el hecho de ser hijos de Dios, no somos unos más importantes que otros por el hecho de ser hijos de Dios. Entonces no hay esas personas más importantes que otras”, criticó al oficiar una misa en la Catedral Primada de América con motivo de la celebración de Corpus Christi, fiesta religiosa que representa la sangre y el cuerpo de Cristo.



Agregó que puede que personas tengan un cargo importante como cabeza o como dirigente y que por tal razón tengan un nivel de jerarquía, pero negó enfáticamente que como seres humanos tengan una posición destacada dentro de los demás. “Eso es desigualdad y ojalá que nosotros caminemos hacia la igualdad, la igualdad entre nosotros”, subrayó.

Ozoria llama la atención a los periodistas

Durante la homilía, monseñor Francisco Ozoria llamó la atención a los periodistas que se encontraban cubriendo la misa, por considerar que los comunicadores distraen a los feligreses y a quien oficia la ceremonia. Dijo que pedirá que se habilite un espacio para la prensa. “Cuando están en la misa deben tratar de organizarse, que ubiquen un lugar para la prensa de tal manera que no estén durante la misa cruceteando de aquí para allá y de allá para acá, porque eso distrae a la gente que está en la misa y distrae también, a mí me distrae…valoramos su participación, valoramos su interés por cubrir la actividad, la valoramos, pero quisiéramos salvar esto que ustedes cubran la actividad y quisiéramos no perjudicar la participación en la actividad”, dijo.