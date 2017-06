Papa llama a enfrentar cáncer de la corrupción

16/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Roma. El papa Francisco llama a combatir el “cáncer” de la corrupción, que considera “la peor plaga social” y el origen de graves crímenes, en el prólogo del libro “Corrosione” (Corrosión), que salió a la venta y que adelanta el diario Corriere della Sera. “La corrupción es la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y crímenes que implican a todos”, subraya Francisco en el libro escrito por el cardenal Peter Tuckson, prefecto del Dicasterio (el ministerio) del Desarrollo Humano Integral, junto al filósofo y miembro de esa institución vaticana Vittorio Alberti. Ante ello, Jorge Bergoglio afirma que cristianos y no cristianos tienen que ser “como copos de nieve que forman una avalancha, un movimiento fuerte y constructivo. Este es el nuevo humanismo. Este renacimiento, esta re-creación contra la corrupción que podemos realizar con audacia profética”.



“Trabajar todos juntos, cristianos, no cristianos, personas de cualquier fe y no creyentes, para combatir esta forma de blasfemia, este cáncer que destruye nuestras vidas”, añade. Advierte de la necesidad “urgente” de que se tome conciencia del problema y para ello “se necesita educación, y cultura misericordiosa”.



En el prólogo de este libro, que trata sobre “cómo combatir la corrupción en la Iglesia y en la sociedad”, el pontífice considera que esta lacra es “el origen de la explotación del hombre, de la degradación y de la falta de desarrollo, del origen del tráfico de armas, de la injusticia social y de la mortificación de mérito”.