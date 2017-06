Portugal apuesta al buen momento de Cristiano

16/06/2017 12:00 AM - Agencia AP

KAZÁN, Rusia. Portugal espera que el buen momento de Cristiano Ronaldo ayude a demostrar en la Copa Confederaciones que su conquista de la Eurocopa no fue casualidad. El equipo se entrenó ayer por primera vez en Rusia con miras a su debut del domingo frente a México. Cristiano está en uno de los mejores momentos de su carrera y ha anotado 18 goles en sus últimos 11 partidos, incluidos dos en la victoria 4-1 de Real Madrid sobre Juventus en la final de la Liga de Campeones.



También aportó goles decisivos a la conquista de la liga española, que el conocido equipo merengue no ganaba desde hacía cinco años. “Obviamente no hay palabras para describir lo que Cristiano significa para nuestro país, con todo lo que ha conseguido”, afirmó ayer el defensor portugués Bruno Alves. “Es un ídolo hasta para los jugadores y esperamos que pueda ayudar a Portugal con algunos goles”. El ariete lleva 11 goles en cinco partidos con la selección portuguesa esta temporada.