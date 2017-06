Sergio, Fernandito y Eddy, más que ídolos del merengue

No se sabe a ciencia cierta cuál es la verdadera zona de confort de Sergio Vargas, Eddy Herrera y Fernando Villalona, si el merengue o el bolero. Si son tres ídolos del ritmo de la güira y la tambora, también son “tres románticos” intensos. Así fue su concierto en Hard Rock Live, ante un público que en su mayoría estaba conformado por parejas de enamorados.



A las 10:40 de la noche del miércoles se apagaron las luces del lugar y se encendió una pantalla gigante con imágenes de Sergio Vargas, que anunciaba que el evento estaba por comenzar, mientras los músicos emperezaron a calentar la pista a ritmo de merengue. Minutos más tarde, “El Negrito de Villa” salió a escena cantando “Dile”, para continuar con “Como un bolero”, “Cierro mis ojos”, “Aun estoy de pie”, del cantante mexicano José José, y “Bésame mucho”, de Pedro Infante. Durante su intervención, además de criticar las malas letras de las canciones que les gustan a los jóvenes hoy día, especialmente de música urbana, Sergio aprovechó para referirse a la inmigración de los venezolanos a la República Dominicana y dijo que el país está obligado a ser solidario con ellos.



“Hoy a todos esos venezolanos y venezolanas que andan aquí, buscándosela como les dé su gana, nosotros como país estamos obligados a ser solidarios, cariñosos y respetarlos”, refirió Vargas antes de presentar a Oscar Delgado, un cantante venezolano que, según recordó, lo acogió en su casa. Ambos cantaron la salsa “Quiero más”. Salió de escena a las 11:56 de la noche, pero no sin antes cantar los merengues “Si algún día la vez”, “Madre mía”, “La quiero a morir” y “La ventanita”. El turno del “Galán del merengue” llegó a las 12:30 de la medianoche, vistiendo un elegante traje azul y camisa rosada, de inmediato entonó las letras de “Si nos dejan”. “Buenas noches” se limitó a decir Eddy Herrera, antes de interpretar “Para siempre te voy a querer”, “Yo no sé olvidar”, “Demasiado romántica”, “La media vuelta” y “Carolina”, las primeras canciones de su repertorio. Recordó que tanto él como Fernando Villalona y Sergio Vargas surgieron de “festivales de la voz” y agradeció al público que se dio cita a disfrutar del concierto. “La verdad es que no tenemos palabras para ustedes, con mucho cariño, noche de romanticismo: ‘Tres Románticos’. El objetivo final siempre será poner en alto a la República Dominicana”, expresó.



Tras un brindis, Herrera cantó “Tu voz”, tema que grabó en el año 1996 y que presentó como su favorita, y al parecer también del público, porque fue la más aplaudida de su repertorio.



Incluyó “Lo que un día fue no será”, de José José, y recordó que con ese tema fue que ganó el Festival de la Voz del año 1985. Luego de esta canción, se le vio tocar la batería y también interpretó un set de merengues para cerrar su presentación a la 1:40 de la madrugada del jueves al estilo de su padre a nivel musical, Wilfrido Vargas, con el famoso estribillo “Arriba las manos”.

Merengue y boleros

A Fernando Villalona le correspondió la parte final. Su orquesta empezó a sonar a las 2:10 de la madrugada con el tema “La lluvia no daña mi fiesta”, pero Villalona inició de manera formal su presentación con “Mi dulcinea”, “Vida consentida” y “Prenda querida”. Agradeció a todos los que han estado en el entorno de su carrera y a muchas de las personas conocidas que acudieron a disfrutar del show. Al cierre del evento (producido por Ramsés Peralta), pasadas las 3:00 de la madrugada, se reunieron los “Tres Románticos” para encender el escenario con “Dominicano soy”, “Payaso” y “Baila en la calle”.