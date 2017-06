“Residente” elogia música de Juan Luis Guerra y Rubén Blades

Ha sido visto por muchos como un rebelde con causa, tal vez controversial, pero detrás del artista René Pérez, conocido como “Residente” en la industria, y que busca hacer cada vez más temas sociales, hay un ser humano que lucha por el cese de las guerras y la igualdad social. “Necesitamos entender que todos estamos conectados de un mismo lugar, y que somos humanos. No debe haber espacio para las guerras que existen. Sí puede que haya disputas; puede que no esté de acuerdo contigo, pero llevarlo a ese nivel de matarse, eso no debería de existir”, dijo en el programa La Entrevista con Dafne Guzmán, a transmitirse este domingo, a las 10:30 de la noche, por Teleantillas. Luego de su separación de la famosa agrupación Calle 13, tras casi 10 años, con la que logró junto a su hermanastro, “Visitante”, 25 premios Latín Grammy, tres Grammy Awards y múltiples reconocimientos, entendió que debía tomarse un descanso.



Dos años le sirvieron para meditar, visitar lugares en los que le interesó conocer más su cultura, como África, Siberia, China; escribir canciones y empezar una nueva era como solista.



En el conversatorio con la “Chica D´ Calle” no faltaron los elogios a República Dominicana, además de declararse un amante del mangú. Además, reconoció que el cantautor Juan Luis Guerra fue su gran inspirador en la música, al igual que el panameño Rubén Blades.

“De Juan Luis Guerra me inspiraron los temas sociales. Más antes que ahora”, indicó el cantautor puertorriqueño.



Para René, una de las claves fundamentales del ser humano es saber escuchar; menciona la comunicación y la lingüística como elementos esenciales, tan poderosos que pueden “ocasionar una guerra o salvar el mundo”.



En la actualidad, el tema “La cátedra”, en la que batió el récord de la canción con la mayor cantidad de palabras (1,900) que ostentaba el británico Harry Shotta, con 1,771. “La cátedra”, producido por Residente y TROOKO, contiene 129 palabras más que “Animal”, de Shotta, y 340 más que “Rap God” del rapero estadounidense Eminem.