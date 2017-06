Chestaro: el fotógrafo que ofrece alojamiento si visitas a Constanza

Alejo Chestaro ha vivido por años de la fotografía y éxito no le ha faltado. Ha recorrido “medio país” realizando esa actividad y acumulado toneladas de experiencias. Es una persona acostumbrada a emprender proyectos, y el hecho de que se le haya ocurrido uno para alojar visitantes en Constanza no sorprende a mucha gente. Alejo es el propietario de Villas Chestaro, un negocio compuesto por seis villas, que hace más llevadera la estadía para aquellos que deciden hacer turismo interno por aquí o para quienes simplemente llegan a conocer la fortaleza agrícola del municipio.



Constanza produce tantos vegetales y hortalizas, que ha sido denominado como el valle encantado. Por estas tierras la gente no para de llegar y no siempre hay donde quedarse. Posiblemente en eso pensó Chestaro cuando inventó el negocio como una opción distinta a lo que tradicionalmente existe en los pueblos dominicanos.



“Me puse a inventar y aquí estamos. Abrí el negocio hace año y medio”, le cuenta a elCaribe. Inicialmente, Alejo Chestaro no tenía en su cabeza construir villas para alquilar, sino una para él y su familia, pero luego dio un salto mayor.



“No pensé en esto como negocio. Tenía previsto venir a vivir para acá y es cuando se me ocurre buscarme algo para entretenerme y para no quedarme sin hacer nada”, rememora, sin zafarse ni un segundo del tema. La obra tuvo una inversión de dos millones de pesos. “Me parece que te salió económico, que gastaste poco para construir todo esto”, le dice elCaribe al emprendedor. “Lo que pasa es que yo mismo me fajo y tengo amigos que me ayudan también a colocar cosas aquí, a pegar block, a empañetar (…)”, responde el emprendedor.



Las villas de Chestaro no son solo para que el huésped duerma tranquilo y sin ruido. Si al cliente le interesa cocinar, tiene su cocina y utensilios para hacerlo sin contratiempo.

De las seis villas hay tres pequeñas y tres grandes, diseñadas y equipadas de forma llamativa. En ellas está impregnada la creatividad del diseñador y del propietario. Están ubicadas en el sector Las Auyamas. Las villas grandes tienen habitación, baño, minicocina, sala, balcón, televisión por cable, nevera y BBQ. Las pequeñas poseen habitación, baño, televisión por cable y BBQ común.



El precio de las grandes es de 2,000 pesos por noche por pareja y las pequeñas 1,200 pesos. Las redes sociales han sido y son para el propietario del negocio una plataforma por excelencia para lograr conexión con los clientes, especialmente Instagram.



Conversar con Chestaro es una tarea fácil. Está al tanto de muchos temas y argumentos nunca le faltan si tiene que abordar con profundidad alguno de ellos. Aprovecha el encuentro con este periódico para comentar que en Constanza pocas veces se necesita usar abanico. Se refiere a que la temperatura es muy agradable y pocas veces la gente se estresa por exceso de calor, como ocurre en otras partes de República Dominicana.



“Si he prendido dos veces el abanico en el tiempo que llevo aquí es mucho. Pocas veces lo necesito”, asegura. En Constanza, en general, la vida transcurre con tranquilidad, los niveles de inseguridad son más bajos que en muchos otros lugares dominicanos. “Y por aquí, donde están las villas, es más tranquilo y seguro todavía. Si te fijas, por este lado no hay ruido y pocas veces se ve mucha gente pasar”, indica. Y aprovecha para ofrecer el 809-224-9317 como su número de contacto para los interesados.



El terreno donde están las villas de Chestaro ha tomado gran valor. Compró el metro a un precio y ese precio actualmente se ha sextuplicado (cuesta seis veces más), lo que indica que -hasta por concepto del valor del terreno- ya lleva ganancia.



¿Piensas en una parte complementaria?, pregunta elCaribe. “Tengo un brochure en el que indico que ofrezco varias opciones para visitar en Constanza, para la gente que llega a Constanza buscando mi servicio y desea moverse a espacios diversos”, responde.



“Ahora mismo vamos a comprar seis bicicletas para traerlas para acá”, expone.

Fortaleza

Chestaro cita como elemento importante que en Constanza la vida es económica, porque hay bastante producción agrícola.