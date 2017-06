Desaparecidos del espectáculo: ¿los has visto?

La industria musical es como un juego al azar, en el que hoy un cantante puede gozar del éxito en la radio, arrasar como tornado, y luego no saber de su paradero. Muchos llegan con fuerza y ganan popularidad como promesas, pero el paso del tiempo, la calidad del trabajo e incluso el manejo como artista, entre otras cosas, son los que definen quiénes se quedan y quiénes se van. Con períodos interminentes y con sus altas y bajas, algunos artistas dominicanos han “desaparecido” del espectáculo. El recuento lo iniciamos en el género urbano, el cual pudiera considerarse como uno de los que recibe y despacha exponentes con mayor frecuencia.



Los urbanos tienen la ventaja de que navegan en el ritmo de moda, escalan con cierta facilidad, popularizan frases que se integran al dialecto callejero dominicano, pero la caída se siente más. Por ejemplo, ¿Quién no ha utilizado frases como “me tienen demá” o “a cuarta e’ chuleta”?, ambas extraídas del repertotio del siempre recordado Pablo Piddy, quien ganó fama y poco después desapareció del firmamento; lo mismo ocurrió con Virgilio Rodríguez, alias “El Chuape”, y su “Ponme to’ eso pa’lante”.



Los mismo se preguntan del paradero de “El Rubiote” luego de ganar vigencia con propuestas como “La mangulina”.



Otros que marcaron una temporada de éxito fueron La Delfi, Dioli (de “Penélope” o “Ella me dice”), El Shick, con “Préndelo”, Nipo, (“No, tu”), Albertom con “Tú me guta’ pero tu ta’ enamorada de mi cartera” y Wilo de New, quien es probable que siga “meneando su chapa”, como dice uno de sus temas, porque al igual que los mencionados, está desaparecido.



Por otro lado, Black Point, uno de los que más prometía en el género urbano, luego de temas de los que salieron frases como “Watagatapitusberry”, “Me quité”, “Tikitá”, “Con el carro en movimiento”, y muchas otras, entró en recesión y ha desaparecido de las emisoras. Los temas que popularizó en su época de apogeo lo mantienen tocando en algunas fiestas y discotecas.



Desaparecidos están también los mamberos El Negro 5 Estrellas, quien popularizó “Plomo, plomo” incluido un remix con Fuego, Black Point y Sujeto; Sr. Jucafri, intérprete de “Maraca”, el cual se hizo famoso por su coro “y dale maraca, maraca, maraca”, en mambo; Moreno Negrón luego de su polémico “Chichorizo”; Amarfis y la Banda de Ataque, voz detrás de “¿A ti te gusta el pollo?”, y de Tito Swing solo queda el recuerdo de los temas con doble sentido “El café” y “El bolón”.



Menos se sabe de los dominicanos Víctor y Shire, combinación romántica que se dio a conocer en 1996 con temas como “Te felicito”, “Qué hago yo” y “Retorno”. Lo mismo ocurrió con los integrantes del dúo de bachata Monchy (Ramón Rijo) y Alexandra. Ni en los centros espiritistas se sabe de ellos tras su separación e intentos fallidos de regresar a los primeros lugares. Mientras que de los salseros Asdrúbar, Christian MC, la joven merenguera Steffany Constanza, y la cantautora Cristal Marie aparentemente también en la lista de los más buscados del espectáculo nacional.



Sin duda, la música es una de las ramas del arte que más cambia constantemente y que, como se ha evidenciado en los últimos años, obliga a los artistas a reinventarse y adaptarse para lograr mantener su vigencia en lugar de lograr un éxito momentáneo.

Fuera de las emisoras, presentes en las redes

En meses pasados reapareció brevemente la cantante y escritora Rita Indiana, con el tema “El castigador”, el cual dio de qué hablar durante algunas semanas”, luego regresó a su hermetismo. La intérprete se sumó a otros como Tulile que trajo “Capo de mentira”, y Julián Oro Duro, pero actualmente solo suenan en sus redes sociales.



Amara La Negra, luego de llevar a los primeros lugares de las listas urbanas el tema “Ay...”, con Jowell & Randy y Doble T & El Crock, ha intentado calar en la radio sin éxito; actualmente ha generado controversia con sus desnudos y apariencia en las redes sociales, especialmente Instagram.