Trump confirma que es investigado

Washington. El presidente Donald Trump confirmó el viernes que está siendo investigado y aparentemente apuntó sus baterías a un alto funcionario del Departamento de Justicia. En un tuit, Trump expresó su frustración con la atención prestada a la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. “¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! Cacería de brujas”, tuiteó el presidente.



Previamente, Trump tuiteó: “Después de 7 meses de investigaciones y audiencias de comisión sobre mi ‘confabulación con los rusos’, nadie ha podido aportar prueba alguna. ¡Lamentable!”.



En tanto, el principal abogado de su equipo de transición advirtió a los funcionarios de la organización que conservaran todos los archivos y materiales relacionados con la investigación de Rusia. Un funcionario de la transición de Trump confirmó la orden interna del abogado enviada el jueves.



El funcionario de la transición habló bajo la condición de no ser identificado por no estar autorizado a hablar públicamente sobre las decisiones postelectorales.



El tuit de Trump de que es investigado “por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI” podría ser una alusión al subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, quien en un memorando a Trump expresó sus inquietudes sobre el entonces director del FBI James Comey.



Y el mismo Rosenstein designó a Robert Mueller como fiscal especial para investigar la injerencia rusa en las elecciones y la posible confabulación con la campaña de Trump.



No estaba claro si el comentario del presidente en el que confirma que es objeto de la investigación se basa en conocimiento directo o en informes periodísticos de que Mueller estudia si el presidente cometió obstrucción de justicia al despedir a Comey.

Vicepresidente contrata abogado privado

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence contrató a un abogado privado para que lo represente en la investigación.



La oficina de Pence confirmó que contrataron los servicios de Richard Cullen, exsecretario de Justicia de Virginia y fiscal federal del Distrito Este de Virginia, para que los apoyara a “responder a las preguntas” de Mueller.