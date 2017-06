Trump plantea a Cuba negociar un mejor trato

Miami. El presidente Donald Trump anunció el viernes el restablecimiento de algunas restricciones económicas y de viajes de Estados Unidos a Cuba y desafió al gobierno de Raúl Castro a negociar un mejor trato para los cubanos y los cubano-estadounidenses. Tras anunciar la reversión de la apertura diplomática durante un discurso en Miami, el mandatario norteamericano dijo que Cuba había obtenido demasiadas concesiones de Estados Unidos por un acuerdo “equivocado”, pero que “ahora esos días han terminado”.



Dijo que las sanciones sobre Cuba permanecerían vigentes hasta que el gobierno isleño libere a los presos políticos, deje de abusar de los disidentes y respete la libertad de expresión.



“Estados Unidos ha rechazado a los opresores del pueblo cubano”, dijo Trump ante un auditorio atestado. “Son rechazados oficialmente hoy, rechazados”.



Aunque el anuncio no es una regresión total del acercamiento a Cuba, apunta a los viajes y el acercamiento económico entre los dos países, que floreció en el corto tiempo desde que restauraron sus relaciones. El objetivo es detener el flujo de efectivo estadounidense a los servicios militares y de seguridad del país, en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno cubano.



Las embajadas en La Habana y Washington permanecerán abiertas. Las aerolíneas de Estados Unidos y los cruceros seguirán siendo autorizados a viajar a la isla, mientras que la política de “pies mojados, pies secos” _que permitía que la mayoría de los inmigrantes cubanos que llegaran a Estados Unidos permanecieran en el país y al final se convirtieran en residentes permanentes legales, algo a lo que puso fin Obama_ no será restablecida. Tampoco se cortará el envío de remesas a Cuba.



Sin embargo, los viajes individuales de estadounidenses a Cuba, permitidos por Obama por primera vez en décadas, estarán prohibidos de nuevo.



El gobierno de Estados Unidos supervisará otros viajes para asegurarse de que los viajeros están llevando a cabo “actividades de intercambio educativo a horario completo”.



“Cuba libre”



Trump describió las medidas como un esfuerzo para aumentar la presión para crear una “Cuba libre” después de más de medio siglo de comunismo.



“Creo que ese fin está en un futuro muy cercano”, agregó.



Al restringir los viajes individuales de estadounidenses a Cuba, la nueva política también conlleva el riesgo de restringir una importante fuente de ingresos para el sector privado de la isla, al que la medida pretende apoyar.



Los detractores afirman que los cambios solo perjudicarán a los ciudadanos cubanos que trabajan en el sector privado y que dependen del turismo estadounidense para ayudar a proveer a sus familias. Quienes están a favor de la medida expresaron su gratitud al énfasis de Trump en el tema de los derechos humanos en Cuba.



En diciembre de 2014, el entonces presidente Barack Obama anunció que él y el líder cubano Raúl Castro restauraban las relaciones diplomáticas entre ambas naciones bajo el argumento de que la política a la que Estados Unidos se apegó durante décadas no pudo generar un cambio y que era momento de intentar una nueva postura.



Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1961 después de la revolución que encabezó Fidel Castro y pasó las siguientes décadas intentando destronar al gobierno cubano o aislando a la isla, lo que incluyó un severo embargo económico impuesto en primera instancia por el presidente Dwight D. Eisenhower. El embargo aún está vigente y no sufrirá cambios por las políticas de Trump. Solo puede ser levantado por el Congreso de Estados Unidos y los legisladores, en especial aquellos de ascendencia cubana como el senador republicano de Florida Marco Rubio, no han mostrado interés en hacerlo.

Cuba rechaza giro en el deshielo

La Habana. Cuba rechazó lo que consideró una “retórica hostil” de Trump y aseguró que tiene la voluntad de mantener un “diálogo respetuoso” con Estados Unidos. “Nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos recurre a métodos coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del bloqueo, en vigor desde febrero de 1962”, dijo un comunicado. A la par rechazó que las mismas sirvan para impulsar una mejora en las libertades civiles en la isla. “Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso”, agregó el comunicado.