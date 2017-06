CAID atenderá a niños con deficiencia en su desarrollo físico y motor en centros INAIPI

Niños que reciban servicios del INAIPI serán atendidos en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Se trata de aquellos que presenten deficiencia en su desarrollo físico y motor.



La información fue dada a conocer tras la firma de un acuerdo entre el Despacho de la Primera Dama y el INAIPI.



Cándida Montilla de Medina, Primera Dama de la República, rubricó el documento. Junto a ella, la directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco.



Fondo económico

El acuerdo contempla prever un fondo económico. Se busca garantizar la asistencia a infantes y sus familiares de los servicios que el CAID estipule en cada caso.



También la financiación de pruebas complementarias, de ser requeridas, y que las familias no puedan costear.



Asesoría, asistencia técnica y capacitación

El Despacho de la Primera Dama se comprometió a dar asesoría, asistencia técnica y capacitación al personal del INAIPI en el manejo de estas deficiencias.



En tanto, el INAIPI coordinará toda la logística requerida para la formación, derivación y seguimiento de los casos que sean referidos al CAID.



Magnífica

Moisés Taveras, director del CAID, resumió el impacto de lo que significará el papel de esta institución en el éxito de una intervención temprana en estos infantes.



“Esta es una alianza magnífica, no solo por lo que podemos hacer juntos, sino porque marcará un antes y un después de lo que es la infancia en nuestro país”, consideró.



Servicios sostenibles

Mientras que la directora del INAIPI destacó que con este acuerdo los servicios de la institución se fortalecerán y se harán más sostenibles en el tiempo, con más calidad y para una mayor cantidad de familias beneficiarias.



Tras garantizar el cumplimiento de lo acordado, para beneficio de la niñez atendida en diferentes puntos del país, hizo hincapié en la buena voluntad que caracterizan los humanitarios servicios que ofrece el Despacho de la Primera Dama.



CAIPI y CAFI

El INAIPI implementa dos modalidades de servicio. Uno, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). Otro, el Programa de Base Familiar y Comunitaria, que se hace realidad a través de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI) de gestión directa, cogestión y fortalecimiento a experiencias existentes.



Desde enero de 2015 se ha logrado una cobertura para unos 89,000 niños y niñas de 0 a 5 años a través de las distintas modalidades de servicio en el ámbito nacional.



Puntos del acuerdo

- El Despacho de la Primera Dama acepta en el CAID niños y niñas con señales de alerta del desarrollo derivados desde las diferentes redes de servicios de INAIPI.



-Sensibilizar y capacitar a los colaboradores del INAIPI sobre Trastorno del Espectro Autista (TEA), Parálisis Cerebral y Síndrome de Down.



-El INAIPI coordinará logística requerida para la formación, derivación y seguimiento de los casos referidos al CAID.



-Asimismo, nombrará un enlace que coordine y de seguimiento a la intervención realizada en los casos referidos.



En el acto de firma de este acuerdo también estuvieron presentes por el INAIPI Juan López, subdirector de Gestión Institucional; Dimas Saint-Hilaire, subdirector Apoyo a la Calidad; Elena Beato, encargada Relaciones Interinstitucionales, Francis Quezada, director de Tecnología.



Además, Laura Rojas, encargada de Comunicaciones; Mildred Charlot, asesora de Comunicaciones, Ariela Valdez, coordinadora de Prensa.



Mientras que también acompañaron a la Primera Dama, Martha Rodríguez, coordinadora técnica y José Antonio Logroño, consultor jurídico.