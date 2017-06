Castillo Semán: Es improcedente pedido de renuncia al presidente Medina

19/06/2017 11:14 AM - Redacción

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró este lunes improcedente el pedido de renuncia al presidente Danilo Medina, que hizo un grupo de intelectuales ya que, lejos de resolver la crisis política y social que afecta el país, la agravaría con una ruptura del orden constitucional, lo que significaría un grave retroceso democrático.

“Lo que procede es un gran pacto nacional del presidente Medina, el PLD, toda la oposición y la sociedad civil para un pacto político de consenso que incluya una reforma constitucional que ponga los candados a cualquier proyecto reeleccionista, la Ley de Partidos, la Reforma Electoral y la conformación de un Tribunal Superior Electoral con la aprobación de todos los partidos y de la sociedad dominicana”, expresó el ex diputado Castillo Semán.

Sostuvo que “El Tribunal Constitucional no falló nuestro recurso de inconstitucionalidad en el aspecto medular del Referéndum para aprobar reformas constitucionales en materia de reelección; lo dejó en un limbo jurídico. Una reforma constitucional que establezca de manera expresa el Referéndum aprobatorio y la mayoría de tres cuartas partes de cada Cámara para intentar cualquier reforma, daría una gran estabilidad constitucional hacia el futuro en este tema tan sensible, no sólo frente al Presidente Danilo Medina, sino frente a cualquier otro presidente que surja”.

“El presidente Medina tiene una gran oportunidad para buscar un gran consenso con toda la oposición. Sentarse y llamar a un gran acuerdo nacional que haga grandes reformas al sistema electoral y la Ley de Partidos. El camino que le conviene al país es ese. Su salida apresurada del poder vía renuncia traería consecuencias impredecibles que nadie debe desear. Pero, al mismo tiempo el Presidente tiene que entender que está en los momentos más difíciles como gobernante. Debe dar notación clara y contundente de que no tiene un plan de instaurar una dictadura continuista más allá del 2020 a través de una nueva reforma constitucional que le permita buscar una nueva reelección, ni mucho menos obstruir una reforma electoral, la Ley de Partidos y un TSE de consenso con toda la oposición”, concluyó Castillo Semán.

Medios de comunicación han publicado un manifiesto realizado por un grupo de intelectuales y activistas sociales donde piden la renuncia del mandatario, como parte de las soluciones a la crisis políticas que atraviesa el país.

"El objetivo central e inmediato de la lucha ciudadana es producir la renuncia de Danilo Medina por ser un presidente ilegal que se reeligió violando la Constitución y la legislación electoral y utilizando los sobornos y las sobrevaluaciones de las obras públicas contratadas con la transnacional mafiosa Odebrecht, y como consecuencia de ello llamando a nuevas elecciones presidenciales, congresuales y municipales en un término de un año", señaló el grupo en el comunicado titulado Por un nuevo orden democrático que ponga fin a la impunidad.

A través del texto afirman que ha quedado evidenciada la ilegalidad del gobierno de Medina, “mandato en el cual han sido vulnerados los principios constitucionales con la inversión de una desbordante cantidad de recursos al margen de la ley, provenientes de los sobornos y las sobrevaluaciones de las obras contratadas con la empresa brasileña”.