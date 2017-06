Cibao FC ganó y escaló al segundo lugar de LDF

19/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Un golazo de cabeza de Charles Herold Jr. le dio al Cibao FC una victoria 1-0 sobre O&M que le catapulta a la segunda posición de la tabla de clasificación de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF-Banco Popular). En el minuto 80 del cerrado duelo Rafa Flores realizó saque de balón parado y envió un centro que fue “cabeceado” con gran efectividad por Herold, que sorprendió al guardameta universitario para el 1-0 definitivo. Fue el gol número cinco para Charles Herold que se igualó a Babalito como los máximos goleadores del Cibao. A partir de ese momento el Cibao defendió la ventaja, no sin dejar de atacar, teniendo varias llegadas de su principal anotador Babalito, quien no pudo marcar pese a entradas excelentes.



El equipo naranja que ha logrado su tercer triunfo corrido y un empate, tras ganar el torneo de clubes de la CONCACAF, se cuela con 23 puntos al segundo lugar. La derrota fue la sexta de los universitarios, que llevan además cinco triunfos y un empate para 16 puntos.



Bauger logra tercera victoria



Un gol de Edwin Martínez dio un triunfo a Bauger FC 1-0 sobre el Atlético Vega Real. En un cerrado duelo en el que ambos conjuntos se enfrascaron en una feroz lucha por el dominio final del partido, Bauger FC sacó ventaja a los 15 minutos, cuando José Prida produjo un centro al área de penal al ras del suelo y el libero del Atlético Vega Real, Yeison Murillo erró en el despeje del balón y Edwin Martínez pudo aprovechar y enviar el mismo al fondo de la red para producir el tanto que definió el partido a favor de los visitantes de Bauger FC.



Fue la tercera victoria de Bauger FC, con dos empates y ahora llega a once puntos, mientras que el Atlético Vega Real sufrió su revés número cinco. En otros choques, los oncenos de Moca y San Cristóbal igualaron a cero,mientras que Barcelona superó 1-0 a Delfines.