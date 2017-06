Más de 40 empresas ya tienen áreas para lactar

La presidenta de Prolactar RD consideró como un logro de la organización que más de 40 empresas cuenten con salas de lactancia en los centros de trabajo. Aurelina Estévez, fundadora de la entidad que promueve la lactancia exclusiva en el país, informó que avanzan en la recolección de firmas que buscan la creación de salas de lactancia en los puestos laborales de todo el país.



“Nosotros queremos llevar la bandera de que en República Dominicana aumente el 4.7 % de lactancia exclusiva que tenemos. Apenas 4 mujeres de 100 lo hacen como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por eso es que tenemos muchos problemas que se derivan de que la mujer no amamanta”, sostuvo.



Deploró el hecho de que algunas madres se ordeñen en baños o en lugares que no cumplen con la higiene y privacidad necesaria, lo que ha provocado que muchas féminas se enfermen por no extraer la leche en el tiempo indicado.



Estas declaraciones fueron dadas en el segundo picnic anual que realiza la entidad con los integrantes de grupos, y que tuvo lugar en el Jardín Botánico, Distrito Nacional. Mientras la coordinadora Yeidy Olmeda motivó a las embarazadas a entregar en el centro de salud elegido para dar a luz la Declaración de Lactancia Materna Exclusiva, elaborada por ProlactarRD, para que no se viole el derecho de la madre a la lactancia exclusiva en clínicas y hospitales y a favor de que el recién nacido se mantenga alojado junto a la madre, ya sea en casos de cesárea o parto natural.